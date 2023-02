Via Carpatia wyjeżdża poza Polskę. Jest nowe porozumienie

10 lutego podpisano porozumienie pomiędzy GDDKiA a Národná diaľničná spoločnosť, która odpowiedzialna jest m.in. za budowę i utrzymanie dróg szybkiego ruchu na Słowacji. Na jej mocy ma powstać transgraniczne połączenie drogowego na szlaku Via Carpatia pomiędzy Polską i Słowacją.

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, podpisane porozumienie umożliwi realizację połączenia drogowego pomiędzy Polską i Słowacją w ciągu Via Carpatia. Ma ono związek z przyznaniem na tę inwestycję środków CEF. W październiku 2022 r. GDDKiA podpisała umowę na dofinansowanie S19 Dukla - Barwinek. Jest to pierwsza umowa w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF) w perspektywie finansowej 2021-2027.

Inwestycja stanowić będzie część transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T

Przypomnijmy, zakres inwestycji po stronie polskiej dotyczy zaprojektowania i budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Dukla - Barwinek (granica państwa) o długości ponad 18 km wraz z niezbędną infrastrukturą.

„Druga część trasy zostanie zrealizowana przez słowackiego partnera w ciągu drogi ekspresowej R4. Projekt ujęty w porozumieniu dotyczy aktualizacji studium wykonalności dla drogi R4 (ok. 59,5 km od granicy polsko-słowackiej), w związku z potrzebą stworzenia nowej drogi ekspresowej o dużej przepustowości” - wskazuje GDDKiA.

CEF to najważniejsze w skali całej Unii Europejskiej projekty

Ponad 326 mln euro ze środków CEF przeznaczonych zostanie na dofinansowanie budowy transgranicznego połączenia drogowego na trasie Via Carpatia między Polską a Słowacją. Beneficjentem zadania będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

CEF to instrument finansowy zarządzany przez Komisję Europejską, która dokonuje wyboru projektów do dofinansowania w wyniku ogłaszanych konkursów. Tylko najważniejsze w skali całej UE projekty, w dodatku konkurencyjne wobec zgłoszeń z innych państw członkowskich, mają szansę otrzymać dofinansowanie.

Szlak Via Carpatia jest częściowo już dostępny, a częściowo realizowany i projektowany, liczy kilka tysięcy kilometrów. Jest to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Via Carpatia na terenie Polski to trasa, której łączną długość szacuje się na około 700 km. W eksploatacji jest blisko 260 km, a w realizacji prawie 280 km.

Na terenie Polski w skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19, pomiędzy miejscowościami Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek (granica państwa). Droga będzie docelowo przebiegać przez teren pięciu województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Droga ekspresowa S19 od Rzeszowa do granicy państwa

* Rzeszów Południe - Babica, długość 10,3 km, w realizacji (umowa podpisana 10 lipca 2020 r., wartość: 2 230 165 684,48 zł);

* Babica - Jawornik, długość 11,6 km, w realizacji (umowa podpisana 14 lutego 2022 r., wartość: 1 253 370 000,00 zł);

* Jawornik - Lutcza, długość 5,2 km, w przetargu (postępowanie wszczęte 30 czerwca 2022 r.);

* Lutcza - Domaradz, długość 6,4 km, w przetargu (postępowanie wszczęte 20 grudnia 2022 r.);

* Domaradz - Krosno, długość 12,5 km, w realizacji (umowa podpisana 7 listopada 2022 r., wartość: 1 063 251 940,57 zł);

* Krosno - Miejsce Piastowe, długość 10,3 km, w realizacji (umowa podpisana 13 wrześnie 2021 r., wartość: 365 074 863,34 zł);

* Miejsce Piastowe - Dukla, długość 10,1 km, w realizacji (umowa podpisana 12 lipca 2021 r., wartość: 478 907 636,94 zł);

* Dukla - Barwinek, długość 18,2 km, w realizacji (umowa podpisana 10 października 2022 r., wartość: 1 541 121 487,77 zł).

