W 2021 roku GDDKiA chce wydać na inwestycje drogowe ponad 19 mld zł

Od początku 2021 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała już 10 umów na realizację nowych zadań o długości ok. 140 km i wartości ponad 3,87 mld zł. - W całym 2021 r. planujemy przeznaczyć na inwestycje ok. 19,3 mld zł - zapowiedziała w czwartek GDDKiA.

Najniższe oferty oscylowały w przedziale od 55 do 90 proc. budżetu i były przeciętnie o ok. 24 proc. niższe od najwyższych ofert w danym przetargu.

Stabilna branża w trudnych czasach

Drogowy plac budowy

Jak podkreśliła GDDKiA, branża infrastruktury odbierana jest przez przedstawicieli sektora finansowego jako stabilna - mimo zawirowań rynkowych na całym świecie, związanych z pandemią.- Nie oznacza to jednak, że jej funkcjonowanie nie napotyka po drodze żadnych trudności. Wzrosty cen (przede wszystkim stali) nie wpłynęły, póki co, na realizację inwestycji drogowych, ale taki scenariusz też jest brany pod uwagę przez branżę finansową. Inwestycje infrastrukturalne są przez wiele krajów traktowane jako recepta na pozytywny impuls gospodarczy, który pomóc może w walce z kryzysem. Globalne zapotrzebowanie na materiały niezbędne do realizacji prac infrastrukturalnych może więc znacząco wzrosnąć wraz z procesem odbudowy światowych gospodarek po pandemii - wskazano.Dodano, że zapotrzebowanie na surowce (stal, asfalt, kruszywa) i międzynarodowa konkurencja ze strony państw, wpłynąć mogą na wzrost cen.- Sektor finansowy widzi też zagrożenia w możliwym wzroście inflacji, cen surowców energetycznych oraz energii elektrycznej. Nie zmienia to jednak ogólnej oceny perspektyw dla inwestycji drogowych, które rysują się dobrze, a ich otoczenie rynkowe jest stabilne - zaznaczono.Obecnie w Polsce jest 4269 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1712 km autostrad i 2557 km dróg ekspresowych. W realizacji znajduje się 106 zadań z Programu Budowy Dróg Krajowych o długości ponad 1365 km oraz trzy obwodnice z Programu Budowy 100 Obwodnic o długości niemal 20 km.W toku są przetargi na 31 odcinków nowych dróg o długości niemal 391 km (21 zadań z PBDK o długości 303,5 km oraz 10 obwodnic z PB100 o długości 87,2 km). W przygotowaniu znajduje się 106 zadań, które realizowane będą w ramach PBDK (niemal 2105 km) oraz 87 obwodnic, które powstaną w ramach PB100 (751 km).- W planach na ten rok mamy ogłoszenie kolejnych przetargów na 26 odcinków w ramach PBDK o łącznej długości 313 km. Będzie to m.in. sześć odcinków drogi ekspresowej S19 od granicy woj. mazowieckiego i lubelskiego do Lubartowa (woj. lubelskie), trzy odcinki drogi S17 Piaski - Hrebenne, cztery odcinki drogi ekspresowej S10 Toruń - Bydgoszcz oraz trzy odcinki S6 między Koszalinem a Słupskiem - podała GDDKiA.- W ramach Programu budowy 100 obwodnic planujemy ogłoszenie przetargów na sześć odcinków o łącznej długości 34 km. Będą to m.in. obwodnice Tarnowa w ciągu DK73 (woj. małopolskie), Strykowa w ciągu DK32 (woj. wielkopolskie), Koźmina Wlkp. w ciągu DK15 (woj. wielkopolskie) czy Gorajca i Dzwoli w ciągu DK74 (woj. lubelskie). Planujemy również ogłoszenie 96 przetargów na roboty na istniejącej sieci o długości ok. 255 km i wartości szacunkowej ok 1,79 mld zł - podsumowała.