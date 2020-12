W 2021 roku przybędzie co najmniej 385 km szybkich dróg

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje w 2021 roku oddać do ruchu co najmniej 385 km nowych dróg krajowych, w tym niemal 40 km autostrad i ponad 308 km dróg ekspresowych - poinformowała GDDKiA.

"Rok 2021 przyniesie wiele dobrych wiadomości dla kierowców. Polska sieć komunikacyjna powiększy się o kolejne setki kilometrów dróg szybkiego ruchu. Koronawirus nie zatrzymał polskich budów i toczą się one w każdym regionie naszego kraju. Łączymy odcinki polskich dróg w spójną sieć komunikacyjną" - powiedział, cytowany w komunikacie, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.





Jak informuje GDDKiA, wśród inwestycji, które zakończą się w przyszłym roku znajdzie się m.in. tunel na ursynowskim odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy, którego oddanie połączy obie części obwodnicy, poprawiając warunki podróży zarówno mieszkańcom stolicy i okolicznych miejscowości, jak i osobom przejeżdżającym przez Warszawę na linii wschód - zachód.

Z kolei na budowanej autostradzie A1 Tuszyn - Częstochowa GDDKiA zamierza oddać do ruchu trzy odcinki trasy. Docelowo mają tam być dostępne po trzy pasy ruchu w każdą stronę. Planowane jest też oddanie odcinka innej, ważnej dla województwa śląskiego inwestycji - niemal 10-km fragmentu drogi ekspresowej S1.

Według GDDKiA w przyszłym roku warunki jazdy poprawią się m.in. na planowanych do oddania odcinkach dróg ekspresowych S3, S7, S19 (Via Carpatia) czy S61 (Via Baltica), które nie tylko usprawnią transport w granicach Polski, ale stanowić będą części tras o znaczeniu międzynarodowym.