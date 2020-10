W 2025 roku mamy ekspresowo pojechać wzdłuż całego Bałtyku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wysłała do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na kolejny odcinek drogi ekspresowej S6 - tzw. Trasy Kaszubskiej między Leśnicami (Lęborkiem) a Bożympolem Wielkim. Cała droga S6 pomiędzy Szczecinem a Gdańskiem ma być gotowa w 2025 r.

Kolejne przetargi wkrótce

Jak zaznaczył, najpóźniej do 2025 r. będzie można przejechać ekspresowo pełnym ciągiem komunikacyjnym od Gdańska do Szczecina.- Ponadto przyjęty w zeszłym roku program rozwoju Ziemi Słupskiej z tytułu rekompensat za tarczę antyrakietową przewiduje 115 mln zł na różnego rodzaju inwestycje. Część z nich będzie obejmowała drogi dojazdowe do S6. Te drogi powiatowe będą realizowane równolegle wraz z budową S6 - wskazał Müller.- Natomiast kilka tygodni temu zapadła też decyzja ministra Andrzeja Adamczyka ws. dodatkowych środków na budowę drogi krajowej nr 21, łączącej Ustkę i Słupsk. To powoduje, że w kolejnych latach będą oddawane następne inwestycje na Pomorzu i powstanie dobra sieć połączeń - dodał.Uczestniczący w konferencji Marcin Horała, wiceminister infrastruktury oraz pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, odnosząc się do inwestycji na Pomorzu poinformował natomiast, że w czwartek na Komitecie Stałym Rady Ministrów będzie rozpatrywany wieloletni program finansowy CPK.- W ramach tego programu jako inwestycja towarzysząca jest przewidziana tzw. droga czerwona, łącząca CPK z Portem Gdynia. Program przewiduje przekazanie środków na zaprojektowanie tej trasy - wyjaśnił Horała.Jak podała GDDKiA, kolejne przetargi na odcinki trasy do Słupska zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku. Będą to odcinki polegające na rozbudowie istniejącej obwodnicy Słupska do pełnych dwóch jezdni oraz budowie odcinka Lębork - Słupsk (podzielonego na kilka odcinków realizacyjnych). Natomiast w trzecim kwartale 2021 r. ruszą kolejne przetargi na odcinki od obwodnicy Słupska do Koszalina.W budowie w woj. pomorskim są już trzy odcinki S6 między Bożympolem Wielkim a Gdynią o łącznej długości ok. 42 km. Pierwsze samochody powinny tamtędy przejechać pod koniec 2021 r.Natomiast w przetargu obecnie S6 Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, którą podzielono na trzy odcinki: Chwaszczyno - Żukowo (ok. 16, 3 km) oraz Żukowo - Gdańsk Południe (ok. 16 km) wraz z obwodnicą Żukowa (ok. 7 km). Jak poinformował w środę Tomasz Żuchowski, aktualnie otwarcie ofert na te zadania jest planowane 30 października.