W bielskim „onkologu” wyburzono dawny zakład diagnostyki obrazowej

Przybudówka do bielskiego szpitala onkologicznego, w której do niedawna mieścił się zakład diagnostyki obrazowej, została wyburzona. Był to jeden z elementów gruntownej modernizacji placówki, która ma zakończyć się jeszcze w br. – podał bielski magistrat.

Zakład już kilka tygodni temu został przeniesiony na parter nowo budowanego pawilonu.

Emilia Klejmont z wydziału prasowego urzędu miejskiego w Bielsku-Białej poinformowała, że wyburzenie przybudówki to jedno z integralnych zadań projektu stworzenia nowej bazy dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

"W ramach zadania wybudowany został nowy pięciokondygnacyjny budynek, do którego przeniesione zostaną oddziały chirurgii i bloki operacyjne. Miejsce znalazł tam już zakład diagnostyki obrazowej z pracowniami RTG, TK, USG, mammografii, biopsji stereotaktycznej, izba przyjęć wraz z rejestracją, zakład medycyny nuklearnej, pracownia rezonansu magnetycznego i podręczna sterylizacja. Poza budową nowego segmentu, projekt zakłada zakup wyposażenia i aparatury medycznej oraz właśnie wyburzenie przybudówki niepasującej do historycznej zabudowy szpitala" - wyjaśniła Klejmont.

Inwestycja kosztuje ok. 119 mln zł. Miasto postarało się o dofinansowanie w wysokości ok. 76 mln zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Placówka będzie gotowa jeszcze w tym roku.

