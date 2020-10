W. Brytania: Zasadność budowy mostu między Szkocją a Irlandią Północną poddana ocenie

Wykonalność i opłacalność budowy mostu lub tunelu między Szkocją a Irlandią Północną zostanie zbadana w ramach rozpoczętego w sobotę na zlecenie brytyjskiego rządu przeglądu połączeń transportowych w całym kraju.

Celem przeglądu jest całościowa ocena stanu połączeń drogowych, kolejowych i lotniczych pomiędzy Anglią, Szkocją, Walią i Irlandią Północną oraz ich poprawa i dostosowanie do potrzeb transportowych w najbliższych 20-30 latach. Przegląd będzie przeprowadzany niezależnie od rządu, kierować nim będzie Peter Hendy, szef Network Rail, operatora infrastruktury kolejowej w Wielkiej Brytanii.

"Zjednoczone Królestwo jest najwspanialszym partnerstwem politycznym, jakie kiedykolwiek widział świat, i potrzebujemy połączeń transportowych między naszymi narodami, które są tak silne jak nasze historyczne więzi. Wysokiej jakości połączenia transportowe są kluczem do zapewnienia każdemu dostępu do edukacji, miejsc pracy i mieszkań, pomogą przedsiębiorstwom rozwijać się i prosperować oraz w sprawiedliwym wyrównywaniu szans w całym kraju" - oświadczył brytyjski premier Boris Johnson.

W szczególności podczas przeglądu zbadana ma zostać sieć wewnątrzkrajowych połączeń lotniczych, możliwości poprawy transportu drogowego i kolejowego do Szkocji, lepsze skomunikowanie północnej Walii dzięki poprawie sieci kolejowej, ulepszenie głównych autostrad i dróg szybkiego ruchu w kraju, a także wykonalność, opłacalność i zapotrzebowanie na stałe połączenie drogowe między Szkocją a Irlandią Północną.

Ta ostatnia kwestia budzić będzie największe emocje w czasie przeglądu. Pomysły budowy mostu lub tunelu sięgają jeszcze końcówki XIX wieku, ale nigdy nie poczyniono żadnych realnych kroków w kierunku ich realizacji. W ostatnich latach ten pomysł jednak zaczął powracać, mówił o tym także Johnson przed zeszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.

Wstępnie brane pod uwagę są dwie trasy - bardziej sensowna z punktu widzenia istniejących już dróg po obu stronach, pomiędzy Portpatrick w Szkocji i Larne w Irlandii Północnej oznaczałaby konieczność budowy mostu lub tunelu o długości ok. 30 km, a koszt tego bardzo ostrożnie szacowany jest na ok. 20 mld funtów. Właśnie koszty są podawane jako główny argument przeciwko inwestycji, bo zdaniem krytyków pomysłu, pieniądze te można spożytkować w lepszy sposób, rozbudowując infrastrukturę na lądzie.

Zastrzeżenia do samego przeglądu połączeń transportowych wyraził w sobotę minister transportu w rządzie szkockim Michael Matheson. Zaznaczył on wprawdzie, że popiera poprawę połączeń do Szkocji, ale jak wyjaśnił, obawia się, że przeprowadzony bez konsultacji z władzami w Edynburgu przegląd będzie podważał decentralizację Zjednoczonego Królestwa.

Wnioski z przeglądu i zalecania mają zostać opublikowane latem 2021 roku.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński