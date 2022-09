W Brzesku rozpoczęto budowę pierwszego odcinka nowej sądeczanki

W Brzesku (Małopolska) rozpoczęto w poniedziałek budowę odcinka nowej drogi, która połączy autostradę A4 z drogą krajową nr 75 prowadzącą do Nowego Sącza.

W poniedziałek rozpoczęła się budowa tzw. brzeskiego łącznika, trzykilometrowego odcinka drogi w Brzesku w ciągu drogi krajowej nr 75.

Będzie to jednocześnie pierwszy wybudowany odcinek nowej, dwujezdniowej drogi krajowej nr 75 łączącej Brzesko z Nowym Sączem, nazywanej sądeczanką.

Dwujezdniowa droga będzie rozpoczynała się w miejscu, gdzie w 2016 roku oddano do użytku odcinek drogi od węzła autostradowego autostrady A4 do drogi krajowej nr 94. Prace już postępują.

Na uroczystości wbicia pierwszego szpadla pod nową inwestycję obecny był minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Nowa droga o wysokich parametrach technicznych zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego

"To kolejna istotna inwestycja w Małopolsce, na którą czekają tysiące kierowców. Nowa droga o wysokich parametrach technicznych zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego, rozładuje korki w godzinach szczytu i wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum Brzeska, kumulujący się między autostradą A4 a wyjazdem w kierunku Nowego Sącza. Realizacja tego zadania jest niezwykle ważna i potrzebna, bo łącznik brzeski jest fragmentem większego układu komunikacyjnego, który docelowo połączy Nowy Sącz z autostradą A4 i tym samym otworzy Sądecczyznę nie tylko na Małopolskę, ale także na cały kraj - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jak tłumaczą drogowcy, nowa inwestycja drogowa w Brzesku obejmuje budowę drogi głównej ruchu przyspieszonego, łącznic, dodatkowych jezdni zlokalizowanych w pasie drogi głównej, a także budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Powstaną także obiekty inżynierskie i system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające - rowy, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne.

Przebudowa dróg i skrzyżowań, powstaną nowe mosty i wiadukty

Przebudowane zostaną istniejące drogi i skrzyżowania, urządzenia teletechniczne i energetyczne, sieci wodociągowe, sieci gazowe, urządzenia melioracyjne i hydrologiczne oraz urządzenia kolejowe. Przewidziano także zabezpieczenia akustyczne, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi głównej.

Wybudowane zostaną dwa mosty nad rzeką Uszwicą, wiadukt w Brzesku oraz przejścia dla zwierząt. Na długości ponad 400 m zostanie przełożone koryto rzeki Uszwicy. Zakończenie budowy planowane jest w 2024 r.

Aneks do programu inwestycji dla budowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko-Nowy Sącz, zwiększający finansowanie dla tego zadania, został podpisany w 2016 r. przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Początkowo ten odcinek planowany był jako droga jednojezdniowa, jednak analiza i prognoza ruchu przeprowadzone w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wykazały, że taki przekrój może się okazać niewystarczający.

