W budowie szybkich dróg Polska zbliża się do kolejnej granicy

Długość sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce przekroczy w najbliższym czasie 5 tysięcy kilometrów - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W tym momencie w skład sieci dróg szybkiego ruchu w kraju wchodzi 1810 km autostrad oraz około 3165 km dróg ekspresowych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że na terenie całego kraju trwają prace budowlane i projektowe, dzięki którym kierowcom oddawane są kolejne odcinki dróg ekspresowych i autostrad.

GDDKiA realizuje dwa programy, w ramach których rozbudowuje sieć dróg krajowych. To Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) oraz Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Inwestycje z pierwszego programu obejmują nowe zadania o długości 2,6 tys. km, a zadania kontynuowane, rozpoczęte w poprzednim programie drogowym, mają ponad 3,5 tys. km. Dzięki drugiemu programowi w całej Polsce powstaną obwodnice o łącznej długości ponad 800 km.

