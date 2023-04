W budowlance są jak Uber czy pyszne.pl

- W branży budowlanej jest to nowy model, jednak w życiu prywatnym z podobnymi narzędziami spotykamy się na co dzień. Mam na myśli Ubera, Glovo lub pyszne.pl - mówi Michał Szkudlarek, prezes Schüttflix Polska.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Schüttflix to platforma cyfrowa, która łączy wykonawców robót budowlanych, producentów kruszyw, a także przewoźników.

- W optymalizacji tras samochodów upatrujemy jedną z większych wartości, jakie jesteśmy w stanie dostarczyć partnerom - mówi Michał Szkudlarek.

Daje to klientom platformy oszczędności. Ważne jest też to, że bardzo upraszcza się proces składania zamówienia.

Jaka była idea powstania platformy? Skąd pomysł na takie rozwiązanie?

Michał Szkudlarek, prezes Schüttflix Polska: - Platforma powstała cztery lata temu w Niemczech. Jest to platforma cyfrowa, tzw. marketplace, który łączy z jednej strony wykonawców robót budowlanych, z drugiej - producentów kruszyw, z trzeciej przewoźników, którzy specjalizują się w transporcie towarów masowych.

W Polsce mamy około siedmiu tysięcy kopalń kruszyw

Pomysł zrodził się na bazie doświadczeń jednego z założycieli, który na własną budowę zamówił dostawę kruszywa. Niestety jak to się czasem zdarza, materiał został rozładowany w złym miejscu.

W tym czasie współpracował z Thomasem Hagedornem, prezesem dużej niemieckiej grupy budowlanej. Z tej historii i ich dalszej dyskusji zrodził się pomysł na platformę Schüttflix.

Okazało się, że rynek kruszyw jest w Niemczech bardzo rozdrobniony, podobnie jak w Polsce. Mamy w kraju około siedmiu tysięcy kopalń kruszyw. Przewoźników jest kilkadziesiąt tysięcy, w większości są to małe firmy, które nie ogłaszają swoich usług. W efekcie rozpoznanie, przejrzystość tego rynku są niewielke. Dlatego znaleźć na nim optymalną ofertę jest trudno.

Czym Schüttflix różni się od giełd transportowych?

- O ile pojedyncze zlecenia transportowe na Schüttflix można składać, to nasz model jest o wiele bliższy operatorowi logistycznemu, który realizuje usługę od początku do końca - na taki projekt może składać się od kilkunastu do kilku tysięcy pojedynczych przewozów.

Podobieństwa zatem są jedynie w mechanizmie składania niewielkich zleceń u przewoźników, natomiast my przede wszystkim koncentrujemy się na obsłudze i koordynacji dostaw do projektów budowlanych oraz realizujemy dostawy długoterminowe do firm, które wykorzystują kruszywa w swoje działalności.

Schüttflix od niemal roku jest w Polsce. Dlaczego spółka zainteresowała się naszym rynkiem?

- Schüttflix wszedł jednocześnie do Polski, Austrii i Czech. Wynikało to z analizy tych rynków i zaobserwowanego w nich potencjału.

Docelowo chcemy stworzyć jeden rynek budowlany w tych krajach, ułatwiając transport i handel kruszywami przez granice.

Jaka jest reakcja firm budowlanych na rozwiązanie, które proponujecie? Na taki model biznesowy?

- Każda innowacja wymaga czasu na adaptację. Muszę jednak przyznać, że jestem zaskoczony, jak owa adaptacja szybko przebiega. W branży budowlanej jest to nowy model, jednak w życiu prywatnym z podobnymi narzędziami spotykamy się na co dzień. Mam na myśli Ubera, Glovo lub pyszne.pl. Dzięki temu ogólne założenia rozwiązania, jakim jest marketplace, są naszym klientom i partnerom znane.

Oczywiście, cały czas podnosimy poziom wiedzy naszych partnerów o rynku cyfrowym, ale idzie to dużo szybciej, niż początkowo się spodziewaliśmy.

Jaka jest liczba firm, które korzystają z platformy Schüttflix?

- W tym momencie około 600. W ciągu miesiąca dołącza do nas około 100 firm, co na koniec roku powinno dać 1,5-2 tys. partnerów.

Naszym podstawowym celem na ten rok jest przede wszystkim adaptacja procesu cyfrowego do rynku i partnerów, z którymi już pracujemy. Opanowanie aplikacji da im pełną widoczność tego, co dzieje się w dostawach na place budowy.

Chcemy też pokazać dobry serwis logistyczny w zakresie dostaw i przewozów, które obsługujemy.

Wyraźnie zmniejsza się liczba zamówień, szczególnie dotyczy to rynku mieszkaniowego

Z jakimi podmiotami współpracujecie?

- Przekrój firm, z jakimi pracujemy, jest bardzo szeroki, obejmuje cały rynek budowlany i transportowy. Od bardzo dużych spółek typu Lafarge czy Remea, część Vinci Group, przez duże firmy transportowe, np. Eurotrans, po firmy bardzo małe, o zasięgu lokalnym, mające kilka aut.

Branża budowlana nie jest specjalnie zdigitalizowana. Dodatkowo mamy trudne czasy dla sektora. Jak będzie postępować cyfryzacja branży?

- Niedawno wszedł elektroniczny dziennik budowy, od 2030 roku będzie on obowiązkowy. Zatem za siedem lat podstawowy dokument budowy będzie powszechnie obowiązujący w formie cyfrowej.

Faktycznie, mamy kryzys. Wyraźnie zmniejsza się liczba zamówień, szczególnie dotyczy to rynku mieszkaniowego.

Widzi pan to w swoim biznesie?

- Wchodzimy na bardzo duży rynek i na razie tego nie widzimy. Co więcej, firmy w tym momencie szukają różnego rodzaju efektywności, lepszych ofert. My pomagamy im te efektywności uzyskać.

Generalnie w czasach dużego popytu firmy niespecjalnie szukają oszczędności, nie ma dużej presji, by coś zmienić, bo interes idzie dobrze. Teraz biznes idzie gorzej, dlatego firmy szukają efektywnych alternatyw.

Jak wygląda Schüttflix jako cyfrowe narzędzie służące optymalizacji logistyki kruszyw?

- W optymalizacji tras samochodów upatrujemy jedną z większych wartości, jaką jesteśmy w stanie dostarczyć partnerom. Rynek jest mało zdigitalizowany, w związku z czym mamy niską widoczność zamówień na nim. Wobec tego zdarzają się dostawy na drugi koniec Polski, gdzie samochód wraca pusty, bo ani klienci, ani przewoźnicy nie są w stanie połączyć zamówień. To powoduje, że zdecydowana większość transportów jedzie w trybie pusto-pełno, co niepotrzebnie podbija koszty.

Przy większej liczbie zamówień on-line będziemy w stanie optymalizować trasy, łącząc zamówienia. Do tego potrzebujemy cyfryzacji dużej części rynku.

O jak dużych oszczędnościach klientów mówimy?

- Koszt transportu tańszych kruszyw, piasku, żwiru na trasie powyżej 30 km wynosi tyle, co przewożony produkt. W Polsce mamy 330 mln ton wydobywanych kruszyw rocznie. Przyjmując średni koszt transportu 20-30 zł za tonę, mamy do czynienia z potencjałem oszczędności co najmniej setek milionów złotych.

Jednak z perspektywy klienta ważne jest przede wszystkim to, że bardzo upraszcza się proces składania zamówienia. Firmy, które działają w całej Polsce - a wiele firm budowlanych ma zlecenia w dużej odległości od siedziby - na każdym placu budowy muszą na nowo rozpoznać rynek kruszywowy. Muszą rozpoznać rynek w promieniu 30-50 km od strony dostępności materiału, sprawdzić atesty materiału, firmy transportowe, zakontraktować je. Może to trwać tygodniami.

Dzięki nam wstępna oferta może być złożona w ciągu kilku sekund. To bardzo przyspiesza i ułatwia prowadzenie biznesu.

W dalszej kolejności odpady mineralne, beton i asfalt oraz inne masowe produkty potrzebne na placu budowy

Jakie nowe funkcjonalności planujecie w platformie?

- Dzisiaj koncentrujemy się na uproszczeniu części aplikacji dla kierowców. Oni korzystają z niej w trakcie jazdy, dlatego chcemy, by w korzystaniu konieczna była jak najmniejsza liczba kliknięć.

Sukcesywnie dodajemy do platformy kolejne typy produktów. Niedawno dodaliśmy odpady mineralne, w drugiej połowie roku planujemy dodać beton i asfalt, a następnie inne masowe produkty potrzebne na placu budowy.

Cały czas upraszczamy raportowanie ze strony klienta. W tej chwili klientowi jesteśmy w stanie dostarczyć przygotowane „na miarę” raporty z placu budowy, dzięki którym klient wie, jaki materiał do niego przyjeżdża, w jakich ilościach i kiedy. Dzięki temu może zarządzać zakupami w sposób spójny.

Wszystkie dostawy są widoczne w czasie rzeczywistym, klient może obserwować status wszystkich swoich dostaw.

Mamy bardzo precyzyjny system określania miejsca rozładunku, który uniemożliwia rozładunek w przypadkowym miejscu. W Niemczech duża część rozładunków dzieje się bez udziału osób na budowie.

Rząd szykuje nowy podatek. Co się w nim znajdzie? Rozmawiamy z ministrem Patkowskim

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl