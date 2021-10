W budownictwie bez środków unijnych mielibyśmy ogromny problem

O potrzebie wykwalifikowanej kadry, Krajowym Planie Odbudowy i szansach stojących przed polskim budownictwem rozmawialiśmy podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego z Dariuszem Blocherem, członkiem rady nadzorczej Budimeksu.

- Zarówno środki grantowe, jak i pożyczkowe będą przeznaczone na różnego rodzaju budowy. Te pieniądze trafią do branży, spowodują jej ożywienie, ale raczej wśród małych firm. Duże firmy, takie jak Budimex, czekają na nową perspektywę unijną, z której będą finansowane duże projekty autostrad, dróg krajowych, hydrotechniki dla polskich budów oraz oczywiście CPK – tłumaczył Dariusz Blocher z Budimeksu.



Centralny Port Komunikacyjny pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed branżą.



- CPK to wielka szansa dla branży budowlanej. Historia pokazała, że jeżeli nie ma środków unijnych, co widać przy zmianie tej perspektywy, to budownictwo spada o 20-30 procent - biorąc pod uwagę poprzednią perspektywę. Bez środków unijnych mielibyśmy ogromny problem... Krajowy Plan Odbudowy spowoduje poprawę sytuacji, a CPK, które będzie "wchodziło" za pewien czas, jeszcze bardziej będzie rozwijało polskie budownictwo – podkreślał Dariusz Blocher.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl