W budownictwie sytuacja jest dziś zła. Budownictwo się nie załamie, ale spowolnienie i wysokie koszty mogą doprowadzić do bankructwa wielu mniejszych podmiotów, co właśnie się dzieje - ocenia Damian Kaźmierczak, członek zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB).

Ogromny dyskomfort w dużych firmach wywołuje niedostatek nowych zleceń - i to on jest największym zmartwieniem.

Stoi segment budownictwa mieszkaniowego, wyraźnie spadła liczba inwestycji w segmencie magazynowym, nie uruchamiają się nowe przetargi o dużej wartości na kolei, trwa zastój w energetyce.

O wiele trudniejsza sytuacja panuje w sektorze małych i średnich firm: pracy jest zauważalnie mniej, a w niektórych segmentach wręcz dramatycznie mało (jak segment mieszkaniowy), trzeba walczyć o nowe zlecenia i oferować niższe ceny.

- Na branżę budowlaną oddziałują dwa negatywne zjawiska. Pierwszy to nadzwyczajny wzrost cen w latach 2021-22, który będzie ciągnął się za firmami miesiącami przez nieefektywne wskaźniki waloryzacji na całym rynku budowlanym. Zjawisko drugie to zastój w nowych inwestycjach i brak nowych kontraktów - ocenia Damian Kaźmierczak, członek zarządu i główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB) we wpisie w mediach społecznościowych.

Spektakularny wzrost liczby upadłości małych i średnich firm budowlanych

Jak tłumaczy, skutki tego są takie, że obserwujemy spektakularny wzrost liczby upadłości małych i średnich firm, a do tego dochodzi wzrost konkurencji cenowej wśród dużych firm o nowe kontrakty w segmentach, w których pojawiają się jakiekolwiek przetargi, np. w budownictwie drogowym.

Jak ocenia, duże firmy miały na szczęście świetne wyniki w 2021-2022, dlatego udało im się zbudować bardzo solidne fundamenty na okres dekoniunktury.

- Dużym firmom nie brakuje obecnie pracy przy realizacji kontraktów pozyskanych 1-2 lata temu. Wskazuje na to np. poziom wykorzystania mocy produkcyjnych dużych przedsiębiorstw, który w maju 2023 r. wyniósł ok. 86 proc., czyli mniej więcej tyle samo co w maju 2022 czy w maju 2021 (badania GUS) - wylicza Damian Kaźmierczak.

Zaznacza przy tym, że ogromny dyskomfort w dużych firmach wywołuje niedostatek nowych zleceń, i to on jest największym zmartwieniem. Stoi segment budownictwa mieszkaniowego, wyraźnie zmalała liczba inwestycji w segmencie magazynowym, nie uruchamiają się nowe przetargi o dużej wartości na kolei, trwa zastój w energetyce.

Wywołuje to wśród wykonawców konkurencję cenową o nowe kontrakty, co będzie negatywnie wpływało na ich marże w latach 2024-2025.

- Proszę nie patrzeć na sytuację dużych spółek przez pryzmat wyników z 2021-22. Proszę z większą troską podchodzić do przyszłych wyników dużych firm w 2023-25. Dużo się jeszcze może w tej kwestii wydarzyć (także na plus), ale wskazana jest wrażliwość i większe zrozumienie - podpowiada Damian Kaźmierczak.

Zastój w budownictwie mieszkaniowym, w energetyce i na kolei

Jak to wygląda w poszczególnych segmentach rynku?

- Jest zastój w budownictwie mieszkaniowym i schłodzenie w budownictwie magazynów. Zastój jest także w energetyce i na kolei, gdzie bardzo brakuje środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), a prefinansowanie Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) niewiele pomaga - przekonuje Damian Kaźmierczak.

Zaznacza, że jest relatywnie dobre tempo w budownictwie drogowym i w inwestycjach samorządowych, ale w przypadku dróg firmy zaciekle walczą ceną o nowe kontrakty, w tym z nowymi podmiotami z zagranicy, które oferują bardzo niskie ceny. Natomiast w przypadku inwestycji samorządowych utrzymuje się stary problem z bezprecedensowym wzrostem cen sprzed 1-2 lat.

Mechanizmy waloryzacji wynagrodzenia w segmencie publicznym albo są zupełnie nieefektywne (energetyka, samorządy, wojsko), albo mają za niski limit, który powoduje, że wiele kontraktów w toku stała się nierentowna (drogi, kolej). W segmencie prywatnym klauzule waloryzacyjne należą do rzadkości.

Ocenia przy tym, że ceny materiałów i usług budowlanych się stabilizują. Z rekordowych poziomów spada cena stali i materiałów izolacyjnych, ale np. drożeje cement. Poprawia się dostępność ekip. W skali mikro dla małego inwestora są to, jego zdaniem, informacje umiarkowanie pozytywne.

- Poprawy sytuacji w budownictwie można oczekiwać prawdopodobnie w 2024 roku, a może nawet bliżej 2025 roku, kiedy na większą skalę ruszą inwestycje publiczne współfinansowane ze środków unijnych z budżetu UE 2021-2027 (może to być głównie sektor kolejowy i energetyka). I kiedy dojdzie do ożywienia na rynku mieszkaniowym - podsumowuje Damian Kaźmierczak.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl