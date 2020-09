W cementowniach optymizm wygrywa z pesymizmem. Stoją za tym liczby

Jestem mimo wszystko zdania, że to będzie dobry rok dla budownictwa i sektora cementowego. Wszyscy z dużym zaangażowaniem zrobiliśmy to, co mogliśmy, aby zdać egzamin z bycia stabilizatorem gospodarki - podkreślił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Andrzej Losor, członek zarządu, dyrektor rozwoju sprzedaży i marketingu, Górażdże Cement.

Przypomnijmy, że według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego, w lipcu spadek produkcji budowlano-montażowej wyniósł ok. 11 proc. rok do roku. Tymczasem produkcja cementu zanotowała spadek tylko o ok. 2 proc.

Andrzej Losor, pytany przez portal WNP.PL o komentarz, stwierdził, że dane GUS okazały się zaskakujące i trudne do interpretacji.

Rynek spodziewał się bowiem spowolnienia w trzecim i czwartym kwartale, ale bardziej oczekiwano go jednak w budownictwie mieszkaniowym, a nie infrastrukturalnym, jak wynika z lipcowych danych. Trzeba jednak poczekać na dane z kolejnych miesięcy, które pokażą dłuższą perspektywę, co ułatwi analizę trendów.