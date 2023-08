W cenach materiałów budowlanych spełnia się zaskakujący scenariusz

Średnia dynamika cen materiałów budowlanych w lipcu po raz kolejny spadła do rekordowo niskiego od stycznia 2021 r. poziomu 2,3 proc. - wynika z danych Grupy PSB.

Spełnia się do niedawna kompletnie nierealny scenariusz powrotu wskaźników wzrostu cen materiałów budowlanych do poziomów sprzed kryzysu, wywołanego wojną w Ukrainie i rekordowej inflacji.

W najnowszym odczycie dynamiki cen materiałów budowlanych, autorstwa Grupy PSB cement-wapno to pozycja najmocniej zwyżkująca rok do roku o 24 proc. Kolejne dodatnie wskaźniki mają już wartości jednocyfrowe, co oznacza, że poza jednym wyjątkiem pozostałe grupy towarowe albo drożeją wolniej od inflacji, albo już poddają się korekcie cenowej.

Wśród pięciu pozycji rok do roku taniejących wyróżniają się płyty OSB z drewnem oraz izolacje termiczne, z cenowym regresem rzędu odpowiednio 22 i 17 proc.

- Oczywistą przyczyną sytuacji na krajowym rynku materiałów budowlanych jest spadek popytu, wynikający z wciąż wysokich stóp procentowych, które ograniczają popyt na hipoteki, przez co kurczą się statystyki budownictwa mieszkaniowego, zwłaszcza w segmencie budownictwa jednorodzinnego. Z kolei deweloperzy bardzo ostrożnie zwiększają produkcję mieszkań, a wolumen nowych inwestycji wciąż jest daleki od poziomów z czasów boomu - wskazuje Jarosław Jędrzyński z serwisu rynekpierwotny.pl.

Dodaje, że sytuacja co prawda w ostatnim okresie ulega stopniowej poprawie, wynikającej m.in. z wejścia w życie programu mieszkaniowych kredytów preferencyjnych Bezpieczny kredyt 2 proc., jednak wciąż jest daleka od stanu sprzed kryzysu wywołanego wybuchem wojny w Ukrainie.

