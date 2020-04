W Grupie Mercor zadowoleni z portfela zamówień

W marcu 2020 roku Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 41,6 mln zł w porównaniu z wartością 32 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 30 proc. W okresie od października 2019 do marca 2020 roku grupa pozyskała zamówienia o wartości około 194,4 mln zł wobec 173,4 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 12 proc. rok do roku.