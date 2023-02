W inwestycjach publicznych już nic się nie ukryje. Jest nowa technologia

Wkrótce minie rok odkąd Ministerstwo Rozwoju i Technologii powołało grupę roboczą ds. modelowania informacji o budynkach (BIM). W rozmowie z WNP.PL Bohdan Lisowski, członek tej grupy i były prezes SARP, mówi o prawnych rozwiązaniach, których mogą spodziewać się inwestorzy.

BIM (Building Information Modeling) to metodyka opierająca się na cyfrowym odwzorowaniu obiektu budowlanego w bardzo szczegółowy sposób.

Model powstaje z gotowych, cyfrowych elementów, następnie jest stale aktualizowany i odwzorowywany w ramach powstawania obiektu budowlanego.

- Matematycznie rzecz ujmując to te oszczędności są mierzalne i one się wyrażają w oszczędnościach idące w miliardy złotych. Technologia BIM, która przede wszystkim zapewnia przejrzystość procesu inwestycyjnego, skraca okres realizacji inwestycji poprzez przewidywanie różnego rodzaju, chociażby kolizji konstrukcyjno-instalacyjnych, które w klasycznym projektowaniu często odkrywa się dopiero na budowie - mówi Lisowski z grupy pracującej przy Ministrze Rozwoju.

Grupa od prawie roku opracowuje strategię wdrażania BIM w Polsce - przygotowuje rozwiązania dla jednostek administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego do realizacji projektów inwestycyjnych zgodnie z tą metodyką.

- Celem jest opracowanie końcowego raportu podsumowujący nasze działania. On ma być gotowy do końca tego roku. Ten raport miałby nadawać pewien kierunek jeśli chodzi o implementację BIM w legislacji - dodaje były prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Inwestycje publiczne pod szczególnym nadzorem. Sektor prywatny sam się ureguluje

BIM jest powszechnie wykorzystywany w wielu krajach Europy Zachodniej. Pierwszym krajem, który wprowadził obligatoryjność metodyki BIM w realizacji publicznych inwestycji była Wielka Brytania.

Póki co w Polsce BIM narzucany jest w zależności od skali przedsięwzięcia.

- Ustawa prawo zamówień publicznych definiuje to poprzez koszt prac projektowych. Jeśli przekraczają one 214 tys. euro, to wtedy stosujemy BIM. Biorą pod uwagę procentowy udział tych kosztów w całości inwestycji, to możemy tutaj mówić o projektach, których wartość przekracza kilkadziesiąt milionów złotych - uszczegóławia członek ministerialnej grupy.

Zdaniem Bohdana Lisowskiego obowiązek wykorzystywania BIM w Polsce powinien dotyczyć wszystkich publicznych inwestycji w budownictwie.

- Jeśli chodzi o sektor prywatny to uważam, że powinien on regulować się sam. To rynek powinien na to wpływać. Nie widzę potrzeby, żeby BIM był obligatoryjny w takim przypadku - podsumowuje były prezes SARP.

