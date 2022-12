W Katowicach będzie przedłużenie przelotowej ulicy Bocheńskiego

Przetarg na zaprojektowanie przedłużenia przelotowej ulicy Bocheńskiego w Katowicach ogłosił lokalny samorząd – wynika z piątkowej informacji miasta. Wcześniej, po konsultacjach z mieszkańcami, wybrano przebieg przedłużenia, które stanie się nową trasą do Ligoty i Panewnik.

Dwujezdniowa ul. Bocheńskiego to zachodni odcinek głównego układu komunikacyjnego wokół centrum Katowic;

Pozostałe jego części to Drogowa Trasa Średnicowa, autostrada A4 i droga krajowa nr 86 - ul. Murckowska. Jest jedynym jego fragmentem z kolizyjnymi skrzyżowaniami.

Planowana droga będzie miała klasę Z (droga zbiorcza).

Prace nad nowym połączeniem do południowych dzielnic miasta, odchodzącym od jednego z krańców tego "ringu", prezydent miasta Marcin Krupa sygnalizował m.in. w ostatniej samorządowej kampanii wyborczej. W rejonie obecnego zakończenia ul. Bocheńskiego, przy ul. Załęska Hałda, ma powstać też układ komunikacyjny planowanego kompleksu sportowego ze stadionem miejskim.

Miasto urządziło konsultacje społeczne ws. szczegółowego przebiegu trasy

W 2019 r. miasto zamawiało wariantowe rozwiązania koncepcyjne dla poprowadzenia nowego dojazdu do południowych dzielnic Ligota i Panewniki - od planowanego na obecnym końcu ul. Bocheńskiego ronda do włączenia w rejon ulic: Hadyny, Kijowskiej i Wybickiego. W terenie to odległość ok. 1,8 km.

Pod koniec 2021 r. miasto urządziło konsultacje społeczne ws. szczegółowego przebiegu trasy. Wiosną ub. roku poinformowano o wyborze przebiegu wynikającego z kompilacji dwóch spośród trzech konsultowanych wariantów. Wskazało na nie łącznie 90 proc. uczestników konsultacji; podobne wnioski sformułowały Nadleśnictwo Katowice oraz rada dzielnicy nr 6 Ligota.

" To ważne połączenie, oczekiwane przez wiele osób - w samych konsultacjach w tej sprawie wzięło udział ponad 2 tys. osób - ale również wzbudzające zrozumiałe emocje. Stąd decyzja, aby przebieg nowego połączenia był optymalny" - powiedział cytowany w piątkowej informacji miasta jego prezydent Marcin Krupa.

"Teraz pora tę koncepcję zmienić w projekt budowlany, dlatego został ogłoszony przetarg na wybór projektanta tej inwestycji" - dodał prezydent Krupa.

Nowy odcinek drogi ma zaczynać się przy planowanym rondzie na skrzyżowaniu ul. Bocheńskiego z ul. Załęska Hałda. Dalej pobiegnie przez obszar w rejonie skrzyżowania ul. Brygadzistów z ul. Dobrego Urobku i przez teren dawnej linii kolei piaskowej. Nad liniami kolejowymi nr 171 i nr 141 przewidziano wiadukt. Trasa zakończy się w rejonie skrzyżowania ul. Kijowskiej z ul. Wybickiego.

Planowana droga będzie miała klasę Z (droga zbiorcza). Uwzględnione mają zostać: dwupoziomowe przekroczenie przebiegających tamtędy linii kolejowych, infrastruktura rowerowa (po stronie zachodniej), chodnik (po stronie wschodniej), odwodnienie i oświetlenie.

Otwarcie ofert w przetargu zaplanowane jest w pierwszej połowie stycznia. Po wyborze wykonawcy i podpisaniu z nim umowy przygotowywanie dokumentacji ma potrwać około 2 lat. W trakcie realizacji projektu wykonawca ma konsultować się z mieszkańcami, radami dzielnic oraz zespołem konsultacyjnym ds. Polityki Rowerowej Miasta Katowice.

Przedłużenie ul. Bocheńskiego od lat znajduje się w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, choć zmieniały się koncepcje inwestycji. Konsultacje przy wyborze ich przebiegu miały charakter informacyjno-diagnostyczny.

W Katowicach trwa również obecnie przetarg na zaprojektowanie przebudowy ul. Wieżowej. Ma ona utworzyć połączenie ul. Szarych Szeregów z ul. Bażantów, służąc głównie mieszkańcom dzielnic Kostuchna i Piotrowia. Przy budżecie na przygotowanie dokumentacji na poziomie niespełna 340 tys. zł, zgłosiło się pięć firm z ofertami od niespełna 200 tys. zł do ponad 450 tys.

Z kolei na przebiegającej nieopodal ul. Armii Krajowej ma zostać zaprojektowana modernizacja trzech skrzyżowań: z ul. gen. Jankego, z ul. Kostki Napierskiego oraz z ul. Szarych Szeregów i ul. Stabika. Oferta wybrana w tym przetargu opiewa na niecałe 800 tys. zł. Po podpisaniu umowy z wykonawcą projektowanie ma zająć 11 miesięcy.

