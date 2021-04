W Krakowie ma powstać Klimatyczny Kwartał

Władze Krakowa we współpracy z mieszkańcami chcą stworzyć Klimatyczny Kwartał – miejsce, w którym będą wprowadzone rozwiązania przyjazne klimatowi, a mieszkańcy tego rejonu będą mogli realizować swoje potrzeby życiowe w bezpośrednim sąsiedztwie, bez konieczności dalekich podróży.

Kraków w 2020 roku przystąpił do Climate-KIC, inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską i wpisującej się w politykę unijnego Zielonego Ładu, która zakłada osiągnięcie przez europejskie miasta neutralności klimatycznej do 2030 roku.

"Pomysł powstania Klimatycznego Kwartału jest konsekwencją działań realizowanych przez miasto w ramach projektu +Zeroemisyjny Kraków+. Pokazuje on konieczność obszarowego i całościowego podejścia do problemu zmian klimatycznych" - wyjaśniał Andrzej Łazęcki, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta.

Klimatyczny Kwartał miałby powstać między ulicami: Dietla, Grzegórzecką, aleją Daszyńskiego i rzeką Wisłą. Projekt jego utworzenia zakłada m.in. zredukowanie emisji CO2, która negatywnie wpływa na zdrowie i życie.

Zaplanowano: urządzenie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolei aglomeracyjnej zielonego Placu Grzegórzeckiego, czyli przestrzeni łączącej funkcje targową, komunikacyjną i rekreacyjną, przywrócenie rezydencyjnego charakteru ulicy Józefa Dietla, stworzenie ulic-ogrodów, a także rewitalizację placu Wolnica, placu Nowego i ulicy Starowiślnej.

Projekt ten jest mocno związany z innym rewitalizowanym obszarem Krakowa - Wesołą, gdzie terenom i budynkom poszpitalnym mają być nadane zupełnie nowe funkcje.

"Chcielibyśmy, by przestrzenie miejskie stały się bardziej zrównoważone w dwóch kwestiach: adaptacji do zmian klimatycznych i dążeniu do neutralności klimatycznej, by Kraków nie był tzw. wyspą ciepła i miasto nie wpływało negatywnie na środowisko, ale także dostosowania do sytuacji związanej z rozwojem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i nowego przystanku Kraków Grzegórzki SKA" - podkreślił wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

Stworzenie Kwartał Klimatycznego zajmie kilka lata. Na razie trudno oszacować koszty, ponieważ będzie się to wiązać z wieloma zadaniami inwestycyjnymi, które będą realizować różne jednostki miejskie. Do 2023 roku władze miasta chcą: zidentyfikować potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców, przeprowadzić badania społeczne i warsztaty partycypacyjne, określić funkcję wybranych placów i ulic oraz zaprojektować i rozpocząć przebudowę przynajmniej części infrastruktury miejskiej na tym terenie.

