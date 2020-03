W Krakowie powstaje 481 mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus

W Krakowie powstaje 481 mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Budowa bloków ruszyła w sierpniu zeszłego roku; obecnie osiągnęły one stan surowy otwarty w około 40 proc. Zakończenie inwestycji planowane jest na jesień 2021 r.

Przedsięwzięcie w ramach Mieszkania Plus w Krakowie jest drugą co do wielkości, po Katowicach, realizacją w Polsce.

To także kolejny projekt powstający we współpracy z firmą deweloperską. Buduje go spółka Bartla Development i PFR Nieruchomości.

Pierwsze w Krakowie osiedle Mieszkanie Plus powstaje na Klinach w południowej części miasta.

Na 3,5-hektarowej działce przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej usytuowano osiem czterokondygnacyjnych budynków, które pomieszczą 481 mieszkań o średnim metrażu 46 m kw.



W krakowskiej inwestycji zaprojektowano najwięcej mieszkań dwu i trzypokojowych, które stanowią ponad 90 proc. wszystkich lokali mieszkalnych. Najmniej będzie kawalerek - siedem. Wszystkie mieszkania będą miały balkon lub loggię. W promieniu 1000 metrów od przyszłego osiedla znajdują się sklepy, lokale gastronomiczne, apteka, poczta, żłobek i przedszkola.



Jak poinformowała w piątek Ewa Syta z biura prasowego PFR Nieruchomości, pierwszy z budynków osiągnął już niemal pełną wysokość - trwa na nim montaż więźby dachowej, co oznacza, że niebawem blok osiągnie stan surowy otwarty.



W pozostałych budynkach powstających w ramach osiedla trwają prace związane z budową ścian zewnętrznych i wewnętrznych, klatek schodowych oraz stropów. Osiągnęły one stan surowy otwarty w około 40 proc.



Jak poinformowali przedstawiciele PFR Nieruchomości, w Krakowie, podobnie jak w innych lokalizacjach, nabór do Mieszkań Plus będzie składał się z dwóch etapów. Pierwszy, polega na sprawdzeniu, czy najemca spełnia kryteria społeczne zwykle ustalone przez lokalny samorząd. Drugi to sprawdzenie tzw. zdolności czynszowej - czy przyszli najemcy są w stanie wykazać łączny miesięczny dochód netto (np. pensja z tytułu umowy o pracę), jak również dodatkowe dochody (np. świadczenie 500+), na poziomie umożliwiającym opłacenie comiesięcznego czynszu z tytułu najmu mieszkania. Ponadto każdy potencjalny najemca jest sprawdzany w BIG InfoMonitor.



Jak przypomniała przedstawicielka PFR Nieruchomości, spółka ta realizując rynkową część rządowego programu mieszkaniowego, działa na zasadach komercyjnych.



- Inwestycje powstają na terenie całego kraju i stanowią alternatywę dla zakupu mieszkania na kredyt. Jest to propozycja zarówno dla osób, które rozpoczynają swoją karierę zawodową, młodych rodzin, a także Polaków, którzy nie posiadają zdolności kredytowej lub po prostu nie są zainteresowani kupnem mieszkania - zaznaczyła Ewa Syta.