W kujawsko-pomorskim powstanie nowy przystanek kolejowy Toruń Mokre

Na linii kolejowej pomiędzy Toruniem Wschodnim i Chełmżą (Kujawsko-Pomorskie) powstanie nowy przystanek Toruń Mokre — poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe. Trzy inne zostaną wyremontowane. Koszt inwestycji to 140 mln zł.

- Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę wartą blisko 140 mln zł netto na zaprojektowanie i wykonanie inwestycji, dofinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zakończenie zadania planowane jest w 2022 roku - poinformował Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.

Remont obejmie stacje kolejowe w Łysomicach, Ostaszewie Toruńskim i Grzywnie. Przebudowa uwzględni m.in. potrzeby osób niepełnosprawnych. Powstaną nowe wiaty, ławki, energooszczędne oświetlenie, a oznakowanie zostanie wymienione.

- Na zrewitalizowanym odcinku linii nr 207 zostanie zbudowany nowy przystanek Toruń Mokre, który poprawi dostęp do kolei w północnych dzielnicach miasta. Zmieni się lokalizacja przystanku w Ostaszewie Toruńskim, który zostanie przeniesiony o około 700 metrów bliżej centrum wsi, co poprawi dostęp podróżnych do kolei - poinformował Zieliński.

Przejazd pociągów będzie sprawniejszy dzięki 19 km nowych torów i 16 nowym rozjazdom. Przepustowość linii mają zwiększyć dwa dodatkowe tory - w Łysomicach i przed stacją Toruń Wschodni.

- Pasażerowie pojadą szybciej. Po zakończeniu inwestycji pociągi pasażerskie będą mogły jechać z prędkością do 120 km/h, zamiast obecnej średniej prędkości 90 km/h, a pociągi towarowe przyśpieszą do 80 km/h, zamiast obecnych 40 km/h. Poziom bezpieczeństwa na linii zwiększy wymiana i modernizacja urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym. Nowa nawierzchnia i urządzenia na 14 przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach dla pieszych zapewnią sprawne i bezpieczne przekraczanie torów przez kierowców i pieszych. Przebudowa obejmie też 15 przepustów - podał Zieliński.

PKP PLK S.A. podpisało umowę na zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych z firmą PORR. Koszt inwestycji to blisko 140 mln zł. Zadanie zostanie wykonane w ramach kujawsko-pomorskiego RPO na lata 2014-2020. Dofinansowanie wyniesie 85 procent.