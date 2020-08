W lipcu rok do roku spadek produkcji budowlano-montażowej o prawie 11 proc.

Według wstępnych danych w lipcu 2020 produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana w Polsce przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób była niższa o 10,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku (przed rokiem wzrost o 6,6 proc. ) oraz niższa o 3,6 proc. w stosunku do czerwca 2020 roku (przed rokiem wzrost o 5,8 proc.) – poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2020 (w cenach stałych) w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z roku 2015 wyniosła 116,8. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w lipcu 2020 ukształtowała się na poziomie niższym o 8,5 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 roku i o 3,6 proc. niższym w porównaniu z czerwcem 2020 roku.- Produkcja budowlano-montażowa pobiła nawet naszą pesymistyczną prognozę (-6,4 proc. rok do roku wobec konsensusu spadku o 4 proc. rdr) i spadła w ujęciu rocznym o 10,9 proc. - napisał Piotr Bartkiewicz z Pekao. - Skorygowanie o czynniki sezonowe i kalendarzowe nie poprawia obrazu i tutaj spadek wyniósł -3,6 proc. miesiąc do miesiąca - dodał. Jego zdaniem produkcja budowlana jest już o 15 proc. niższa niż przed pandemią, pomimo że budownictwo nie było objęte praktycznie żadnymi epidemicznymi restrykcjami.Wedle Bartkiewicza słabość budownictwa bierze się z trzech czynników.- Po pierwsze, bezprecedensowo ciepła zima spowodowała przesunięcie wielu prac w czasie i ich kumulację w miesiącach, w których zazwyczaj nie są realizowane - ocenił.Drugim czynnikiem - według eksperta - jest to, że w wyniku oddawania niektórych inwestycji drogowych do użytku w inwestycjach infrastrukturalnych pojawiła się luka, która może potrwać kilka miesięcy, przynajmniej do zakończenia fazy projektowej inwestycji realizowanych w formule "Projektuj i buduj".- Po trzecie (i najważniejsze), pandemia i związana z nią recesja w sposób drastyczny i negatywny wpłynęła na inwestycje prywatne" - napisał. Zwrócił uwagę, że ich efektywne zamrożenie widać już było w danych szczegółowych za II kwartał, w których budownictwo komercyjne i przemysłowe okazało się szczególnie słabe - napisał w komentarzu Bartkiewicz.Jego zdaniem te tendencje utrzymają się w kolejnych miesiącach, a realokacja sektorowa, zmiany preferencji np. co do pracy zdalnej oraz gigantyczna niepewność co do sytuacji gospodarczej będą ciążyć inwestycjom prywatnym, a skala ich spadków jest być może najważniejszym pytaniem gospodarczym na drugą połowę roku.- Pomimo niespodzianek (na plus i na minus), dane lipcowe nie skłaniają nas do zmian naszych prognoz. Potwierdzają bowiem nasze przekonanie co do przebiegu ożywienia i struktury PKB w drugiej połowie roku - podsumował Bartkiewicz.