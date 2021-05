W Łodzi powstają pierwsze odcinki podziemnego tunelu kolejowego

W Łodzi realizowane są początkowe odcinki podziemnych połączeń kolejowych między dworcami Łódż Fabryczna, Żabieniec i Łódź Kaliska. Postępuje rozruch technologiczny maszyn TBM drążących tunel - Katarzyny i Faustyny - w ich komorach startowych - informuje PKP Polskie Linie Kolejowe.

W Łodzi trwa budowa podziemnego połączenia dworca Łódź Fabryczna z dworcami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. Przy realizacji inwestycji wykorzystywana jest technologia TBM (ang. Tunel Boring Machine), która polega na jednoczesnym drążeniu tunelu oraz jego budowie.

Jak przekazał PAP rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec, obecnie kontynuowany jest rozruch technologiczny maszyn przygotowujących tunel dwutorowy - Katarzyny i tunele jednotorowe - Faustyny. Kolejne człony maszyn TBM będą opuszczane na dno wykopów. Dołączą do pracujących pierwszych elementów - głowic. Wszystkie segmenty TBM są obecnie ze sobą połączone elastycznymi przewodami. Możliwe tempo pracy maszyn to ok. 10 metrów na dobę.

"Prace Katarzyny i Faustyny będą coraz bardziej wydajne. Mniejsza TBM działa na wysokości ul. Długosza. Z podziemi wydobyła już pierwszy materiał. W zagłębieniu mocowane są tzw. tubingi - elementy obudowy tunelu. Podobne działania prowadzi Katarzyna w rejonie ulic Stolarskiej i Odolanowskiej" - zaznaczył Siemieniec.

Na placach budowy są już obudowy podziemnych korytarzy - tzw. tubingi. Przygotowano ponad 1,2 tys. elementów dla małego i dużego tunelu. To zabezpieczenie, które pozwoli realizować drążenie bez przestojów w okresach największego postępu maszyn TBM. W zakładzie w Mszczonowie przygotowywane są kolejne elementy obudowy tuneli.

Jednocześnie trwa budowa podziemnych przystanków, dzięki którym połączenia kolejowe zostaną włączone do systemu komunikacji miejskiej. Na przystanku Łódź Polesie, w rejonie ulic Ogrodowej i Karskiego, budowane są ściany szczelinowe. Powstają przy użyciu specjalnej maszyny, tzw. głębiarki. W miejsce wydrążonej szczeliny o szerokości metra wprowadzana zostaje klatka zbrojeniowa, która następnie zalewana jest betonem. W ten sposób powstaje konstrukcja zabezpieczająca wykop o głębokości do 30 m przed osuwaniem się ziemi.

Z kolei przy skrzyżowaniu ul. Zielonej z ul. Zachodnią i al. Kościuszki, wykonawca przygotowuje teren budowy przystanku Łódź Śródmieście do zasadniczych prac, m.in. wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej. Wykonawca uwzględnia w projekcie także dodatkowy, trzeci przystanek Łódź Koziny.

Inwestor zapewnia, że budowa tunelu pod Łodzią jest prowadzona pod ścisłym nadzorem, m.in. obowiązuje system ciągłego monitoringu terenu i pomiary drgań w rejonie prac, a także obserwacja zachowania maszyn TBM i gruntu. Wykonawca zakłada wzmocnienie fundamentów wybranych budynków.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców niektórych nieruchomości przewiduje się ich kilkudniowy pobyt poza miejscem zamieszkania. Według rzecznika PKP PLK, zmiana lokum na ok. 3-5 dni na pierwszych odcinkach drążenia tunelu obejmie mieszkańców pojedynczych budynków, zaś ich mieszkania będą zabezpieczone całodobowo.

"Technologia TBM minimalizuje ryzyka związane z pracami prowadzonymi w sąsiedztwie gęstej zabudowy miejskiej. Specjalna konstrukcja zapobiega np. osiadaniu terenu, budynków, osuwaniu się ziemi i drganiom. Ogranicza także ingerencję w tkankę miejską i minimalizuje kolizje z miejską infrastrukturą" - podkreślił Siemieniec.

Tunel średnicowy to kontynuacja budowy dworca Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się przelotowym. Przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać pociągi regionalne i dalekobieżne. W ramach projektu powstaną nowe przystanki m.in. Łódź Polesie i Łódź Śródmieście, które będą zintegrowane z komunikacją miejską.

Projekt "Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec" jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu wynosi ponad 1,7 mld zł z czego dofinansowanie unijne to ponad 1,4 mld zł. Zakończenie prac jest planowane do końca 2022 roku.

