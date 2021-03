W Małopolsce rusza program Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

Przedstawiciele 13 gmin z Małopolski podpisali w sobotę w Bochni porozumienie o partnerstwie z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Dzięki Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej na ich terenie ma powstać blisko 900 mieszkań.

Obecny podczas wydarzenia w Bochni wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin mówił, że dynamiczny rozwój Polski wymaga wielkich projektów cywilizacyjnych takich, jak Centralny Port Komunikacyjny, ale wymaga też tego, żeby rozwijały się takiej miejsca, jak Bochnia, Dąbrowa Tarnowska czy Zakliczyn.

"Jednym z podstawowych problemów dzisiejszej Polski jest brak mieszkań, zwłaszcza dla ludzi młodych" - mówił Gowin. "Około 45 proc. Polaków od 25 do 34 roku życia ciągle mieszka z rodzicami. Brak mieszkań jest podstawową przyczyną kryzysu demograficznego" - powiedział.

Jak mówił w 2020 roku do użytku oddanych zostało ponad 220 tys. mieszkań - najwięcej od roku 1979, ale są to przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym. "Ciągle tych mieszkań jest za mało. Brakuje ich zwłaszcza dla młodych rodzin, ludzi pracujących, wychowujących dzieci, których stać na opłacenie czynsz, ale już nie stać na kredyt mieszkaniowy. I to właśnie z myślą o takich osobach powstał projekt Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych" - podkreślił Gowin.

Wicepremier Gowin przywołał przykład Stalowej Woli, gdzie ma powstać 1 tys. 250 mieszkań. Do inwestycji o wartości 300 mln zł państwo poprzez różne strumienie finansowania dokłada 180 mln zł, dzięki czemu w Stalowej Woli zaczną powstawać mieszkania dla "młodej, polskiej klasy średniej".

"Brak mieszkań często wypycha młodych, aktywnych, dynamicznych ludzi z dala od ich małej ojczyzny ku wielkim metropoliom. W efekcie pogłębia się dysproporcja pomiędzy rozwojem Polski metropolitalnej i Polski powiatowo-gminnej" - mówił Jarosław Gowin. "Naszemu rządowi i mnie osobiście bardzo zależy na tym, żeby rozwój Polski, imponujący w ciągu ostatnich 30 lat, najszybszy w UE - spowolniony teraz przez pandemię - miał charakter zrównoważony" - podkreślił Gowin.

Zdaniem Gowina Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to tylko jeden z elementów szerokiego pakietu mieszkaniowego. W przyszłym tygodniu rząd zajmie się ustawą o Społecznych Agencjach Najmu i takich projektów w tej kadencji będzie jeszcze kilka. "Wierzę, że spośród tych 2 mln mieszkań, których dzisiaj brakuje - takie są szacunki, że duża część tych zaległości zostanie nadrobiona" - powiedział wicepremier. Dziękował samorządowcom za zaangażowanie w Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka mówiła, że program jest ukierunkowany na osoby, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych. "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa buduje mieszkania o tzw. umiarkowanym czynszu. Są to mieszkania na wynajem, z przystępnym czynszem, na który stać większość Polaków i z opcją dojścia do własności, co odróżni ją od funkcjonowania TBS" - mówiła Kornecka.

Porozumienie z KZN podpisali reprezentanci Bochni, Borzęcina, Dąbrowy Tarnowskiej, Gnojnika, Jodłowej, Korzennej, Proszowic, Ryglic, Starego Sącza, Trzciany, Tuchowa, Wierzchosławic i Zakliczyna.