W największych miastach za mieszkanie możemy zapłacić mniej

Ceny transakcyjne na rynku wtórnym spadły w 12 z 17 największych miast w Polsce w I kwartale 2023 wobec IV kwartału 2022 roku – wynika z zestawienia Narodowego Banku Polskiego.

Narodowy Bank Polski przeanalizował ceny mieszkań w 17 największych miastach w Polsce.

Na rynku wtórnym ceny ofertowe nieznacznie spadły w dwóch miastach: Gdyni - z 11 069 zł do 10 931 zł, Katowicach - z 7 400 zł do 7 267 zł za metr kwadratowy.

Wyraźniejszy ruch w dół widać natomiast w cenach transakcyjnych na rynku wtórnym. NBP odnotował go w 12 z 17 analizowanych miast.

Najbardziej taniały mieszkania w Poznaniu, 0 433 zł (do 8 302 zł za mkw.), Gdańsku o 331 zł (do 10 963 zł), a także Gdyni o 309 zł do (9 436 zł).

W mniejszym stopniu spadły ceny transakcyjne na rynku wtórnym w Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu oraz Zielonej Górze.

W Bydgoszczy i Gdyni to trzeci miesiąc spadku cen transakcyjnych na rynku wtórnym z rzędu.

NBP: Deweloperzy niechętnie obniżają ceny mieszkań

Analizując ceny ofertowe na rynku pierwotnym widać, że ceny mieszkań w największych miastach w kraju w I kwartale 2023, w porównaniu do IV kwartału 2022, wzrosły. Spadek odnotowano jedynie w Gdyni, z 11 809 zł do 11 392 zł za metr kwadratowy. Warto dodać, że to trzeci kwartał z rzędu, kiedy w tym mieście ceny nieruchomości były niższe.

Jeżeli chodzi o ceny transakcyjne w I kwartale 2022 r. wobec pierwszych trzech miesięcy 2023 r., spadek widać w pięciu na 17 miast. Najbardziej widoczna różnica jest w Gdyni, gdzie za metr kwadratowy trzeba było zapłacić 12 431 zł (z 13 567 zł). W pozostałych miastach spadki nie były aż tak wyraźne, bowiem w Białymstoku cena metra kw. nieruchomości wyniosła 8 390 zł (z 8 474 zł), w Katowicach 9 594 zł (z 9 663 zł), w Kielcach 8 201 zł(z 8 282 zł), a w Łodzi 8 451 zł (z 8 520 zł).

Tak wyglądają ceny w siedmiu największych miastach

Z danych NBP wynika ponadto, że ceny ofertowe na rynku pierwotnym w siedmiu największych miastach (Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu) w I kw. 2023 r. wzrosły o 1,9 proc. wobec IV kwartału roku 2022 oraz o ponad 7,9 proc. w stosunku rok do roku.

Na rynku wtórnym ceny transakcyjne w siedmiu największych miastach spadły o 1,4 proc. w I kw. 2023 r. w stosunku do IV kw. 2022 r. oraz wzrosły o 1,8 proc. w stosunku do I kw. 2022. Ceny ofertowe wzrosły o 1,6 proc, w stosunku do IV kw. 2022 r. oraz o 3,5 proc. w porównaniu do I kw. 2022 r.

