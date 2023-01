W nocy wyruszy konwój ostatnich elementów maszyny TBM

W piątek w nocy z Opola wyruszy konwój, który będzie przewoził elementy maszyny TBM, która w tym roku rozpocznie drążenie tunelu na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów-Babica na Podkarpaciu. Transport nie będzie generował tak dużych utrudnień w ruchu, jak poprzednie.

Będą jeszcze dwa podobne konwoje, jak ten, który wyruszy w nocy w piątek z Opola. "Jeden wyruszy również z Opola, a drugi ze Szczecina.

Konwój, który wyruszy w piątek w nocy z Opola, będzie jechał taką samą trasą, jak dwa poprzednie.

Tunel na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów - Babica w woj. podkarpackim drążony będzie przez specjalną maszynę o długości 112 m i średnicy tarczy 15,2 m.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, konwój będzie wiózł mniejsze części maszyny. "Do przewiezienia pozostały przednie segmenty tarczy, przenośniki ślimakowe oraz kolumny" - sprecyzowała.

Jak dodała Rarus, będą jeszcze dwa podobne konwoje, jak ten, który wyruszy w nocy w piątek z Opola. "Jeden wyruszy również z Opola, a drugi ze Szczecina. To będą już ostatnie transporty części maszyny TBM (ang. Tunnel Boring Machine). Te transporty również nie będą generować utrudnień w ruchu" - powiedziała.

Elementy, które wyruszą w podróż w piątek w nocy, dotrą na plac budowy w Babicy pod Rzeszowem w poniedziałek. Pozostałe dwa transporty będą na miejscu do końca stycznia br.

Wówczas rozpocznie się składanie maszyny TBM. Pomagać w tym będą żurawie gąsienicowe o udźwigu 650 i 300 ton. W lutym br. planowane jest składanie elementów TBM w segmenty, a montaż zasadniczy w kwietniu br. "Szacujemy, że w lipcu maszyna będzie gotowa do pracy" - podkreśliła Rarus.

Konwój, który wyruszy w piątek w nocy z Opola, będzie jechał taką samą trasą, jak dwa poprzednie. Rozpocznie podróż po drogach województwa opolskiego, następnie przez województwa śląskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie dotrze na miejsce budowy na Podkarpaciu. Transport przejedzie m.in. autostradą A4 i A1, a następnie poruszał się będzie po S8, S2, drogami ekspresowymi S17, S12 i S19, aby na końcu drogą krajową nr 19 dotrzeć na plac budowy w Babicy.

Jak zaznaczyła Rarus, tak jak poprzednio, transport będzie się odbywał wyłącznie w godzinach nocnych, pomiędzy godzinami 22. a 6. "Przejazd potrwa jednak krócej. Na miejscu będzie już w poniedziałek. Konwój nie będzie zajmował całej szerokości jezdni, a zatem nie będzie powodował tak dużych utrudnień w ruchu jak poprzednie" - dodała.

Maszyna do drążenia tuneli ma mieć w sumie ponad 100 m długości

Tunel na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów - Babica w woj. podkarpackim drążony będzie przez specjalną maszynę o długości 112 m i średnicy tarczy 15,2 m. "Karpatka", bo taką nazwę nosi maszyna, transportowana była z Hiszpanii w elementach. Część bezpośrednio drogą lądową na ciężarówkach, a największe elementy przypłynęły do Polski statkiem. Ze Szczecina do Opola przetransportowane zostały barkami i pontonami po Odrze, a dalej ruszyły lądem.

Transport największych elementów TBM rozpoczął się 11 listopada 2022 r. w Porcie Famet w Opolu. Na miejsce docelowe dotarł 29 listopada ub.r. Drugi konwój wyruszył z Opola 2 grudnia 2022 r., a na plac budowy przyjechał 20 grudnia 2022 r.

Transport maszyny TBM to wyjątkowe przedsięwzięcie pod względem logistycznym i technicznym, które wyspecjalizowane firmy przygotowywały przez wiele miesięcy. Tak dużych elementów jeszcze bowiem po polskich drogach nie przewożono.

Jak przypomniała Rarus, do przewozu największych elementów wykorzystane zostały zestawy o wymiarach - szerokość 9 m, długość 74 m i waga ok. 260 ton, co łącznie z ładunkiem wyniosło 500 ton. "Zestawy składały się z ciągnika balastowego ciągnącego zestaw, dwóch wielkich platform i drugiego ciągnika balastowego - pchającego, który zamykał zestaw" - powiedziała.

Wartość inwestycji w budowę tunelu to ponad 2 mld zł

Tunel drogowy, którego budowa ma się rozpocząć w połowie roku będzie wykonany metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM o długości 112 m i masie 4000 ton, z tarczą wiercącą o średnicy 15,2 m. Jest to o 1,7 m więcej niż średnica "Wyspiarki", która wydrążyła tunel w Świnoujściu. Tarcza będzie zasilana prądem, który wystarczyłby na zasilenie 25-tysięcznego miasteczka. Maszyna będzie wiercić dziennie ok. 10 m tunelu.

Fragment S19 Rzeszów Południe - Babica realizowany jest w systemie "projektuj i buduj". Wykonawca - konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción - opracował dokumentację techniczną, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i prowadzi roboty budowlane. Wartość kontraktu to ponad 2,2 mld zł. Zakończenie prac zaplanowano na 2026 r.

W ramach inwestycji, oprócz tunelu powstaną też: węzeł Babica, sześć estakad, dwa wiadukty nad S19 i dwa lądowiska dla śmigłowców. Wybudowane zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem.

