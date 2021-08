W Oświęcimiu rozpoczęła się przebudowa stacji kolejowej

Rozpoczęła się przebudowa stacji w Oświęcimiu. Powstaną m.in. komfortowe perony i przejście podziemne z windami. To element inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych na trasie z Trzebini przez Oświęcim do Czechowic-Dziedzic – podała Dorota Szalacha z PKP PLK.

- Roboty rozpoczęły się od zabezpieczenia terenu i rozbiórki zużytej sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Maszyny wykorzystywane będą do demontażu torów i peronów - podała Dorota Szalacha z biura prasowego PKP PLK.



Jak dodała, w Oświęcimiu zaplanowano trzy nowe, wyższe perony, które ułatwią wsiadanie do pociągu.



- Będą wiaty i ławki oraz tablice informacyjne i oznakowanie. Dostępność wszystkich podróżnych, w tym osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się, zwiększy pięć wind - przy wyjściach na perony oraz w nowym przejściu podziemnym - powiedziała Szalacha.





Przedstawicielka PKP PLK dodała, że starą kładkę nad torami zastąpi bezkolizyjny trakt o długości 133 m. Istotnym udogodnieniem będzie też system ścieżek dotykowych dla osób niedowidzących.



- Modernizacja stacji - oprócz obszaru pasażerskiego, obejmuje tory, sieć trakcyjną, obiekty, urządzenia telekomunikacyjne i sterowania ruchem kolejowym, a także drogi i dojścia w obrębie stacji oraz odwodnienie. W zakresie prac jest również budowa nowej nastawni dla obsługi ruchu kolejowego - podkreśliła Dorota Szalacha.



Dzięki inwestycji PKP-PLK realizowanej między Trzebinią a Oświęcimiem podróżni korzystają już m.in. z nowych peronów na stacji Chrzanów oraz na przystankach Chełmek i Gorzów Chrzanowski. Na odcinku Oświęcim - Czechowice-Dziedzice nowe perony są przy jednym z torów w Kaniowie i Dankowicach.



- Po zakończeniu wszystkich prac na trasie z Trzebini przez Oświęcim do Czechowic-Dziedzic poprawi się standard obsługi na 10 stacjach i przystankach - zaznaczyła Szalach.



Efektem prac na linii będą krótsze prawie o połowę i bezpieczniejsze podróże z Trzebini przez Oświęcim na Śląsk.



Inwestycje wchodzą w skład projektu za ponad 800 mln zł netto. Dofinansowanie z funduszy UE wynosi ponad 686 mln zł netto. Zakończenie planowane jest w IV kwartale 2023 r.

