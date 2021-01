W pierwszym kwartale roku przetarg na S10 Bydgoszcz - Toruń

W pierwszym kwartale zostanie ogłoszony przetarg na projekt i budowę drogi ekspresowej Bydgoszcz - Toruń, która powstanie do 2025 r. - zapowiedział w środę w Bydgoszczy minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W pierwszym kwartale 2021 r. zostanie ogłoszony przetarg "projektuj i buduj" na drogę ekspresową S10 Bydgoszcz - Toruń.

Chcemy, żeby w 2025 r. można było z niej korzystać - powiedział na konferencji Adamczyk.

Mamy nadzieję, że do 2022 r. dotrzemy z Bydgoszczy do Grudziądza drogą ekspresową S5 - dodał.

Minister zaznaczył, że w czwartym kwartale 2021 r. zostanie skierowany wniosek o decyzję środowiskową dla S10 pomiędzy Bydgoszczą i Wyrzyskiem (Wielkopolska); zaawansowane są prace dotyczące uzyskania decyzji środowiskowej dla S10 w województwie zachodniopomorskim. Dodał, że toczą się intensywne prace nad programem 100 obwodnic, z czego w regionie kujawsko-pomorskim to obwodnice: Strzelna, Kowalewa Pomorskiego, Brześcia Kujawskiego, Kruszwicy, Lipna, Nowej Wsi - łącznie około 45 km.

Adamczyk powiedział, że podczas wizyty w Bydgoszczy rozmawiał w sprawie budowy terminalu intermodalnego w Emilianowie.



"To przedsięwzięcie jest niezbędne dla województwa kujawsko-pomorskiego, ale też niezmiernie ważne z punktu widzenia funkcjonowania portu w Gdyni. Jest wiele ciekawych projektów i pomysłów, które będzie można zrealizować w porcie w Gdyni właśnie dzięki temu terminalowi. Będziemy szczególnie starali się, żeby wcześniejsze deklaracje w tym zakresie zostały spełnione" - zapewnił.



Czytaj też: Ponad 70 km dróg krajowych utraciło swój status

Minister wskazał, że będzie rozmawiał również w sprawie zwiększenia liczby połączeń kolejowych i pociągów w regionie; Intercity złożyło deklaracje, że w sposób istotny przyczyni się do zwiększenia oferty przewozowej.

"Mam nadzieję, że przy dobrej współpracy, którą deklarujemy od miesięcy będzie można zwiększyć liczbę połączeń kolejowych, liczbę pociągów. Jesteśmy absolutnie otwarci na to, aby również honorować bilety Intercity i Polregio tam, gdzie to potrzebne. Naszym celem jest likwidacja wykluczenia transportowego" - mówił minister.

W konferencji uczestniczył przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, minister Łukasz Schreiber, który podkreślił, że wizyta ministra Adamczyka była okazją do podsumowanie stanu zaawansowania najważniejszych projektów w regionie.



Czytaj też: GDDKiA ma dziewięciu chętnych w przetargu na obwodnicę



"Z punktu widzenia nas, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, Bydgoszczy, są sprawy, które wreszcie mogą by załatwione - myślę szczególnie o drogach ekspresowych S5 i S10. Przez lata Bydgoszcz była skutecznie odcinana od najważniejszych połączeń komunikacyjnych. Terminal intermodalny w Emilianowie, o co zabiegaliśmy, to szansa na nowy skok" - powiedział Schreiber.