W Polsce panuje zastój, za to da się zarobić w innych krajach

Spółka ZUE jest gotowa do podjęcia prac na linii kolejowej Będzin-Katowice, ale podpisanie kontraktu wartego 785 mln zł bardzo się przeciąga. Kończy się również feralny kontrakt, w czasie realizacji którego wykopano z ziemi prawie 1200 niewybuchów.

Zastój w podpisywaniu nowych umów odczuwają zarówno wykonawcy, jak i producenci. Mając tego świadomość, poszukaliśmy dywersyfikacji w naszej działalności i weszliśmy na rynek rumuński - powiedział Wiesław Nowak, prezes ZUE.

W jego ocenie tamtejszy rynek, biorąc pod uwagę wielkość kraju i sieci kolejowej, jest bardzo perspektywiczny. Rumunia dysponuje środkami z KPO, a dla firm budowlanych jest sporo zleceń.

Mimo problemów, spółka wierzy jednak w potencjał rynku polskiego i w to, że fundusze na nowe inwestycje infrastrukturalne w końcu się pojawią.

We wtorek spółka ZUE, działająca na rynku budownictwa infrastrukturalnego, przedstawiła swoje wyniki. Jej przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2023 r. sięgnęły poziomu 541,7 mln zł. To wynik o 45 proc. lepszy rok do roku. Spadł za to - aż o 55 proc. - zysk netto, który wyniósł 4,3 mln zł.

W środę podczas konferencji prasowej o sytuacji w firmie poinformował jej zarząd.

Najważniejszym wydarzeniem, na które czeka ZUE, ma być podpisanie z PKP PLK kontraktu na prace na linii kolejowej Będzin-Katowice, obejmujące m.in. przebudowę dwóch stacji. Przetarg rozstrzygnięto w grudniu ub. roku, ale umowa nadal nie została podpisana. To dla spółki ważne, ponieważ część kosztów obciążających wynik finansowy ma swoje źródło w przygotowaniach tej inwestycji - największej w 30-letniej historii spółki.

- Jesteśmy w pełni zmobilizowani, mamy kadrę, swoje biuro na miejscu, zaplecze, umowy przedwstępne. To będzie dobry kontrakt, dlatego tak na niego czekamy. Jeżeli podpiszemy umowę, jesteśmy w stanie go rozpoczynać "od już" - zapewnił Wiesław Nowak, prezes ZUE.

Jak zauważył, na rynku budownictwa kolejowego mamy obecnie do czynienia z zastojem, jeśli chodzi o nowe umowy. PKP PLK ogłaszają dużo przetargów, ale kończą się one na ocenie ofert, a w niektórych przypadkach na wybraniu wykonawców, ale nie na podpisaniu umowy. Wynika to m.in. z opóźnień w transferze unijnych pieniędzy na inwestycje kolejowe.

- Czekamy zarówno my, jak i nasi kontrahenci. Zastój w podpisywaniu nowych umów odczuwają zarówno wykonawcy, jak i producenci. Mając tego świadomość, poszukaliśmy dywersyfikacji w naszej działalności i weszliśmy na rynek rumuński. Realizujemy tam kontrakt z miejscowym partnerem na prawie miliard złotych. Jesteśmy na etapie wykonywania robót. Wczoraj w nocy pojechały do Rumunii maszyny z Polski i bezpiecznie dotarły na miejsce - powiedział prezes ZUE.

W jego ocenie rynek rumuński, biorąc pod uwagę wielkość kraju i sieci kolejowej, jest bardzo perspektywiczny. Rumunia dysponuje środkami z KPO, a dla firm budowlanych jest sporo zleceń. Dlatego ZUE swoje pojawienie się w Rumunii traktuje jako próbę usadowienia się tam na dłużej.

Na marginesie, potencjał rynku rumuńskiego dostrzegła też wrocławska firma Cargounit wynajmująca tam swoje lokomotywy.

Testowo ZUE pojawiło się także na jednym z kontraktów na Łotwie. Myśli też o rynku niemieckim, który, mając szerokie potrzeby inwestycyjne, boryka się brakiem siły roboczej.

ZUE działa też na rynku samorządowym w Polsce (budowa linii tramwajowych), i tu - zdaniem prezesa Nowaka - działają podobne mechanizmy jak w przypadku inwestycji kolejowych. Rynek czeka na pieniądze z nowej unijnej perspektywy finansowej i KPO, ale jak wiadomo, nad tym drugim cały czas wisi ogromny znak zapytania.

Mimo problemów spółka wierzy w potencjał lokalnego rynku i w to, że fundusze na inwestycje infrastrukturalne w końcu się pojawią. Na razie ma bezpieczny portfel zamówień o wartości około 1,5 mld zł i na koniec I półrocza 2023 r. posiadała środki pieniężne w kwocie 30 mln zł.

To, czego potrzebuje ona i cała branża, to cykliczność zamówień. Jest ona ważniejsza od skali zamówień. Jeśli jej nie ma, rynkowi grozi kolejny dołek inwestycyjny.

Groźne niewybuchy poważnie utrudniły pracę w Ożarowie Mazowieckim

W tym roku ZUE chce domknąć feralne kontrakty podpisane w latach 2016-2017, których realizacja przeciąga się ze względu np. na zmianę planów powodziowych. Największy problem ujawnił się podczas prac na stacji Ożarów Mazowiecki. W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. Niemcy ostrzelali tam polski pociąg z amunicją przeznaczoną do obrony Warszawy, która w postaci niewybuchów przeleżała w ziemi 80 lat. W sumie odnaleziono 1173 sztuk.

W niektórych miejscach amunicja leżała całymi partiami. ZUE przez długi czas nie było w stanie wykonywać robót zasadniczych. Operatorzy koparek bali się pracować. Oczyszczeniem terenu zajęli się saperzy i wszystko skończyło się dobrze.

Modernizacja stacji w Ożarowie Mazowieckim to kolejny projekt realizowany przez PKP PLK w obrębie aglomeracji warszawskiej, który ma usprawnić dojazd do stolicy. Przebudowa torów w obrębie stacji umożliwi wprowadzenie większej liczby pociągów i sprawniejsze przejazdy między Warszawą a Kutnem. W tej chwili trwają tam prace porządkowe i wykończeniowe.

Na ratunek spółce z akcjonariatem na emeryturze

Na konferencji poinformowano też o zbyciu spółki projektowej BPK Poznań, która odpowiadała za około 1 proc. przychodów grupy. Ta decyzja biznesowa podyktowana była m.in. tym, że rynek odchodzi od zamówień w konwencji "projektuj i buduj" na rzecz samego "buduj". Spółka projektowa nie jest więc już potrzebna grupie.

Potrzebna jest za to spóła Energopol, kupiona przez ZUE pod koniec 2022 r.

- Energopol jest spółką drogowo-konstrukcyjną. Kiedyś było to duże przedsiębiorstwo państwowe, które - sprywatyzowane przez pracowników - radziło sobie na rynku przez 30 lat. Ale później dotknęły ją problemy typowe dla spółek pracowniczych. Akcjonariat przeszedł na emeryturę, był bardziej zainteresowany pobieraniem dywidendy niż rozwojem. Pomogliśmy w jej restrukturyzacji, a potem ją kupiliśmy. Zainwestowaliśmy w rozwój potencjału ludzkiego i maszynowego. Na koniec pierwszego półrocza posiadała już kontrakty o łącznej wartości 65 mln zł - powiedział prezes Nowak.

