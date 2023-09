W Polsce przybędzie ponad 700 kilometrów obwodnic. Są już w budowie

Obecnie w budowie znajduje się ponad 700 kilometrów obwodnic w całej Polsce, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podała, że w przygotowaniu w ramach programu 100 obwodnic znajduje się obecnie 78 zadań o łącznej długości ok. 703,3 km.

Obecnie trwają także postępowania przetargowe na realizację czterech obwodnic o łącznej długości ok. 37 km.

Dwie obwodnice już służą kierowcom, a cały program przewiduje powstanie ponad 800 km nowych dróg.

- Pierwszą inwestycją zrealizowaną w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic jest niemal dwukilometrowa obwodnica Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. Udostępniliśmy ją do ruchu 19 sierpnia 2022 roku. Z kolei Od 29 października 2022 r. kierowcy korzystają też z obwodnicy Brzezia w ciągu DK25. Obwodnica o długości 8,5 km pozwala ominąć Brzezie od południowego zachodu, wyprowadzając ruch tranzytowy z centrum miejscowości - poinformowała GDDKiA.

16 obwodnic w realizacji, wartość inwestycji ponad 2 miliardy złotych

W realizacji jest szesnaście obwodnic o łącznej długości blisko 118 km i wartości ok. 2,3 mld zł.

Woj. wielkopolskie:

- Obwodnica Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15 (długość ok. 5,9 km, wartość ok. 76,2 mln zł, oddanie IV kwartał 2025 r.),

- Gostynia w ciągu DK12 (ok. 17,3 km, ok. 246,8 mln zł, oddanie III kw. 2025 r.),

- Grzymiszewa w ciągu DK72 (ok. 1,9 km, ok. 19 mln zł, oddanie I kw. 2024 r.),

- Strykowa w ciągu DK32 (ok. 3,1 km, ok. 65,6 mln zł, oddanie II kw. 2024 r.),

- Żodynia w ciągu DK32 (ok 3,3 km, ok. 32,7 mln zł, oddanie IV kw. 2024 r.),

Woj. lubelskie

- Obwodnica Dzwoli wraz z rozbudową DK47 na odc. Janów Lubelski – Frampol (długość obwodnicy to ok. 2,7 km, a łącznie z przebudową DK74 12, wartość ok. 190,4 mln zł, oddanie II kw. 2025 r.),

- Gorajca w ciągu DK74 (ok. 6,7 km, ok. 119 mln zł, oddanie II kw. 2027 r.),

Woj. mazowieckie:

- Obwodnica Lipska w ciągu DK79 (ok. 6,4 km, ok. 110 mln zł, oddanie II kw. 2025 r.),

- Pułtuska w ciągu DK61 (ok. 19,8 km, ok. 442,2 mln zł, oddanie II kw. 2025 r.).

Najdłuższa obwodnica budowana jest na Podlasiu

Woj. podlaskie

