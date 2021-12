W Porcie Czerniakowskim powstanie budynek usługowy z bosmanatem

Konkurs na projekt budynku usługowego z bosmanatem w Porcie Czerniakowskim rozpisał stołeczny zarząd zieleni wspólnie z warszawskim oddziałem SARP. Pula nagród wynosi 70 tys. zł - poinformował w poniedziałek ratusz.

- To będzie kluczowy element rewitalizacji Portu Czerniakowskiego. Tu świat wodniaków styka się z miastem. W porcie jest ok. 150 miejsc cumowniczych, są barki mieszkalne, można na jego terenie przeprowadzić drobne naprawy, w bosmanacie załatwia się formalności - zapowiedział pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. Wisły Jan Piotrowski.



W warunkach konkursu na projekt budynku usługowego z bosmanatem przewidziano powstanie otwartej przestrzeni gastronomicznej z restauracją, a także kawiarni z tarasem. Mają znaleźć się tam siłownia i sauny. Bosmanat będzie spinał przestrzeń wokół portu zarówno z miastem jak i z bulwarami wiślanymi.



Obecnie bosmanat to niewielki niebieski domek naprzeciw Solca, widoczny z Wisłostrady. Budynek, który tam powstanie, będzie miał dwie kondygnacje od strony miasta oraz dodatkową podziemną na skarpie od strony Wisły.



- Chcemy, żeby w bosmanacie mieszkańcy mogli ten świat zobaczyć i uzyskać informacje dotyczące wszelkiego rodzaju aktywności sportowych, rekreacyjnych i żeglugowych realizowanych przez cały sezon - powiedział Jan Piotrowski.



W tym sezonie zorganizowano tam m.in. zajęcia kajakarskie, wioślarskie oraz zajęcia żeglarskie dla dzieci i młodzieży. Od jesieni na terenie portu działa pływająca sauna, są też nowe pomosty przeznaczone dla sportów wioślarskich, a także kajak polo. Oba pomysły zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.



Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można zgłaszać do 10 stycznia 2022 roku, rozstrzygnięcie 25 kwietnia 2022 r.



Jury przewodniczy architektka i urbanistka Magdalena Staniszkis, z kolei miasto reprezentuje koordynatorka ds. zielonej Warszawy Magdalena Młochowska.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl