W produkcji cementu Polska ustępuje tylko Niemcom i Włochom. Jak długo jeszcze?

Pod względem produkcji cementu Polska ustępuje w Unii Europejskiej tylko Niemcom i Włochom. Cementownie odpowiadają za blisko 22 tys. miejsc pracy oraz 3,8 mld zł rocznie wartości dodanej dla polskiej gospodarki. Branża musi się jednak wciąż zmagać z istotnymi zagrożeniami.

Kieres wskazał, że moce produkcyjne zakładów są wystarczające pod względem zapotrzebowania rynku, dlatego kolejne inwestycje będą dotyczyły dalszego podnoszenia efektywności oraz zmniejszania wpływu na środowisko.Już teraz 70 proc. ciepła wykorzystywanego do wypału klinkieru, głównego składnika cementu, pochodzi ze spalania paliw alternatywnych powstających z odpadów. Cementownie wykorzystują 10 proc. odpadów wytwarzanych rocznie w Polsce.Jak zaznaczył Zbigniew Liptak, partner EY Polska, przemysł cementowy to branża, która ciężko zapracowała na swój sukces przez ostatnie 30 lat dzięki inwestycjom poczynionym po prywatyzacji.Przedsięwzięcia te wpierw były związane ze zobowiązaniami prywatyzacyjnymi, a następnie z wejściem Polski do UE oraz koniecznością przystosowania zakładów do wysokich wymogów środowiskowych.Liptak stwierdził, że klient w postaci cementowni skutkował powstaniem nowoczesnego sektora produkcji paliw alternatywnych, co pozwoliło wyprzedzić działania związane z akcentowanym coraz mocniej od kilku lat hasłem gospodarki o obiegu zamkniętym.Marek Rozkrut, główny ekonomista EY Polska, wskazał, że firma oceniając wielkość wpływu na gospodarkę zastosowała w odniesieniu do branży cementowej model EY Spectrum, obejmujący rozszerzony model przepływów międzygałęziowych.Na podstawie tej analizy stwierdzono, że branża cementowa w 2017 r. wygenerowała w polskiej gospodarce ok. 3,8 mld wartości dodanej, ok. 21,8 tys. miejsc pracy oraz ok. 1,9 mld zł wpływów do budżetu sektora finansów publicznych.Stanowiło to odpowiednio 0,21 proc. wartości dodanej polskiej gospodarki, 0,39 proc. wpływów do budżetu sektora finansów publicznych oraz 0,15 proc. zatrudnienia w Polsce.Z blisko 1,9 mld zł dochodów sektora finansów publicznych wygenerowanych przez branżę cementową w 2017 r. budżet państwa otrzymał 1,272 mld zł (67,8 proc.), podsektor ubezpieczeń społecznych 403 mln zł (21,5 proc.), budżety samorządu terytorialnego 195 mln zł (10,4 proc.), a fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 7 mln zł (0,3 proc.).Wśród samorządów największymi beneficjentami były te z terenu powiatów krapkowickiego (21,7 mln zł), opatowskiego (14,6 mln zł), chełmskiego (14,1 mln zł), pajęczańskiego (10,6 mln zł), kieleckiego (8,7 mln zł), jędrzejowskiego (8,3 mln zł) i żnińskiego (6,8 mln zł).Ponadto dochody sektora finansów publicznych wygenerowane przez branżę cementową mogą posłużyć do sfinansowania dodatkowych wydatków publicznych, generując w ten sposób nawet kolejne 3 mld zł wartości dodanej w polskiej gospodarce.Poziom produkcji cementu w 2019 r. osiągnął 18,7 mln ton, co stanowi 10-procentowy udział w produkcji krajów UE. Z krajowej produkcji na rodzimy rynek trafia 99 proc. sprzedaży. Jednocześnie producenci zmagają się z konkurencją m.in. z Białorusi, która będąc poza granicami UE nie ponosi wydatków związanych z ograniczaniem emisji CO2.Zobacz więcej: Białoruski cement zalewa nasze budowy. Łukaszenka kopie pod polskimi fabrykami Uczestniczący w debacie towarzyszącej prezentacji raportu Krzysztof Hetman, europoseł Koalicji Europejskiej, odniósł się do kwestii związanych z kosztami polityki klimatycznej, w tym energii elektrycznej.Jak wskazał, energia elektryczna odpowiada za 30-35 proc. kosztów produkcji cementu, a tylko w ciągu ostatnich dwóch lat jej ceny wzrosły o 40 proc.Przemysł w Polsce musi płacić za prąd więcej niż zakłady w Niemczech, Czechach czy Słowacji, gdyż nasza energetyka jest wciąż oparta przede wszystkim na spalaniu węgla. Jednocześnie rośnie koszt uprawnień do emisji CO2.Z drugiej strony cementownie nie są w stanie uniknąć emisji procesowej, związanej z rozkładem węglanu wapnia. Dlatego koszty rosnących cen uprawnień do emisji CO2 podwójnie uderzają w sektor.Tymczasem branży cementowej nie ma na unijnej liście przemysłów energochłonnych uprawnionych do rekompensat kosztów energii elektrycznej do roku 2030 r.Hetman przypomniał jednak, że do czerwca 2021 r. Komisja Europejska ma przedstawić pakiet zmian w Europejskim Systemie Handlu Emisjami (ETS). Być może wówczas, mimo twardego kursu KE, uda się wrócić do dyskusji nad rozszerzeniem listy przemysłów uprawnionych do rekompensat.Inną kwestią jest natomiast tzw. podatek węglowy, nad którego kształtem trwają już konsultacje, a w czerwcu 2021 r. KE ma przedstawić założenia tego mechanizmu. Ma on chronić rynek UE przed nierówną konkurencją ze strony państw, które nie przykładają wagi do redukcji emisji CO2.Ma też stanowić wsparcie dla sektorów zagrożonych zjawiskiem carbon leakage, czyli przenoszeniem emisyjnych sektorów przemysłu poza granice UE. Branża cementowa, obok hutniczej, papierniczej czy chemicznej, należy do najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem.Hetman ocenił, że jest szansa, aby wywalczyć przynajmniej jedno z dwóch rozwiązań korzystnych dla cementowni, czyli podatek węglowy lub rekompensaty za koszty energii elektrycznej. Ważna w tym celu będzie współpraca między politykami reprezentującymi Polskę na arenie unijnej.Adam Jarubas, europoseł Koalicji Europejskiej, przypomniał, że w ubiegłym tygodniu Parlament Europejski poparł w głosowaniu podniesienie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 r. do 60 proc. w porównaniu do emisji z 1990 r. Ten cel jest wyższy niż zaproponowany przez KE poziom redukcji emisji o „co najmniej 55 proc.” w 2030 r.Jak stwierdził Jarubas, UE potrzebuje być liderem i ma najbardziej ambitny na świecie plan redukcji emisji, ale jednocześnie powinna patrzeć na otoczenie i konkurencyjność swojej gospodarki.Grzegorz Tobiszowski, europoseł PiS, podkreślał, że choć uczestnicy debaty są z różnych środowisk politycznych, to w kwestii wpływu polityki klimatycznej na przemysł cementowy mówią wspólnym językiem.Tobiszowski zaznaczył, że branża dokonała wielkiej przemiany, a mimo tego obecnie jest obciążona kosztami uprawnień do emisji CO2. Tymczasem budownictwo jest sektorem, który z założenia powinien być tym segmentem gospodarki, jaki przyczyni się do wzrostu gospodarki uderzonej przez skutki pandemii COVID-19.Poseł Andrzej Grzyb (Koalicja Polska-PSL) akcentował natomiast rolę cementowni jako kluczowego ogniwa w łańcuchu gospodarki o obiegu zamkniętym.Dotyczy to nie tylko wykorzystania paliw alternatywnych, ale także zagospodarowania odpadów z energetyki oraz hutnictwa. Chodzi tu o popioły lotne oraz żużle, które są wykorzystywane jako dodatki mineralne przy produkcji cementu.Zobacz też: Cementownie boją się zmian. „To kilka kroków wstecz” W debacie uczestniczyli także przedstawiciele rządu. Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu, przyznał, że planowane obecnie na styczeń 2021 r. uruchomienie opłaty mocowej przyniesie kolejne koszty dla przemysłu związane z energią elektryczną. Jednocześnie zastrzegł, że pozyskane w ten sposób środki mają posłużyć do modernizacji energetyki.Dziadzio zwrócił też uwagę, że ważnym dla UE tematem jest obecnie wyłapywanie i magazynowanie lub utylizacja CO2. Jak stwierdził, to też jeden z priorytetów Ministerstwa Klimatu.Dodał, że resort pracuje aktualnie nad projektami magazynowania CO2, m.in. w górotworze. Wiceminister wyjaśnił, że dzięki zatłoczeniu CO2 w górotwór bogaty w węglowodory można by osiągnąć efekt synergii w postaci wydobycia w ten sposób zalegających w nim surowców.Z kolei Zbigniew Gryglas, wiceminister aktywów państwowych, zaznaczył, że celem rządu jest to, żeby dostarczyć energię elektryczną w sposób bezpieczny i po akceptowalnych cenach.Podkreślił, że transformacja polskiej energetyki będzie dokonywać nie tylko z powodu światowych trendów czy europejskich regulacji, ale przede wszystkim po to, aby utrzymać akceptowalną dla gospodarki i obywateli cenę energii elektrycznej.Gryglas wskazał, że dużą rolę będą miały tu do odegrania odnawialne źródła energii, które w ostatnich latach przeżywają ogromny rozwój - koszt technologii spada, a jednocześnie rośnie jej efektywność.Wiceminister ocenił, że transformacja polskiej energetyki musi być przeprowadzana tak, aby nie ucierpiały polskie interesy, a jej docelowym kształt ma stanowić miks energetyczny oparty o energię jądrową, wiatrową, słoneczną, wodną, a także biogazownie.Gryglas stwierdził również, że choć jesteśmy w trudnej sytuacji, bo punkt wyjścia jest trudny, to nie jesteśmy bez szans. Polska potrzebuje tylko czasu i wsparcia, aby móc dokonać energetycznej transformacji.