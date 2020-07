W Przemyślu ruszyła budowa nowej elektrociepłowni

W piątek w Przemyślu (Podkarpackie) rozpoczęła się budowa nowej elektrociepłowni gazowej. Dzięki inwestycji, której wartość wynosi niespełna 30 mln zł, do powietrza trafi m.in. o 32 tony mniej dwutlenku siarki rocznie. Elektrociepłowni ma być gotowa w sierpniu 2021 r.

W uroczystym rozpoczęciu budowy udział wzięli m.in. minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, prezes PGNiG Jerzy Kwieciński oraz prezes PGNiG Termika Paweł Stańczyk, ta ostatnia spółka jest inwestorem.



Kwieciński w swoim wystąpieniu podkreślił, że przemyska inwestycja jest przykładem zrównoważonego rozwoju naszego kraju. "Ta inwestycja jest też przykładem nowego podejścia naszej spółki, w ramach którego chcemy być integratorem rynku ciepłowniczego w naszym kraju. Nie tylko chcemy modernizować istniejące elektrociepłownie, ale także budować nowe, jak tutaj w Przemyślu" - dodał.



Szef PGNiG podał, że nowa elektrociepłownia dostarczać będzie ok. 11 MW energii cieplnej i ponad 5 MW energii elektrycznej. "Dzięki inwestycji poprawią się warunki życia mieszkańców, bo do atmosfery rocznie trafi mniej o 4300 ton dwutlenku węgla, 32 tony mniej dwutlenku siarki jak i również 4,5 tony mniej szkodliwych pyłów, które wydychamy. Jej znaczenie jest zatem duże dla miasta" - podkreślił Kwieciński.

Prezes PGNiG przypomniał, że Podkarpacie jest kolebką przemysłu naftowo-gazowego nie tylko w naszym kraju, ale również na świecie. Dodał, że w tym regionie jest też największe złoże gazu w Polsce, które eksploatuje PGNiG - złoże Przemyśl. "Wydobyliśmy z tego złoża już 65 mld m sześc. gazu" - powiedział.



Kwieciński zadeklarował, że spółka będzie chciała realizować więcej takich inwestycji, jak ta w Przemyślu.



Prezes PGNiG zaznaczył, że spółka w piątek pokazała szacunkowe wynika za drugi kwartał i I półrocze br. i "one pokazują, że stać nas na takie inwestycje".

🗨️EC #Przemyśl to bardzo ważna inwestycja zarówno dla miasta, jak i GK #PGNiG. Dzięki niej Przemyśl uzyska nowoczesne źródło wytwarzania #energia, a dla nas będzie to krok w stronę realizacji planów związanych z rozwojem rynku ciepłowniczego - prezes #PGNiG @JerzyKwiecinski. pic.twitter.com/M7RVWaKthX — PGNiG (@GK_PGNiG) July 31, 2020

"Są to wyniki rekordowe, które trudno będzie nam pobić w przyszłości. Skonsolidowany wynik operacyjny EBITDA za I półrocze to ponad 9,3 mld zł. Wynik netto za I półrocze to prawie 6 mld zł. Trudno będzie nam takie wyniki powtórzyć. Pomimo pandemii, trudnej sytuacji w Polsce i na świecie, nasza spółka radzi sobie dobrze i dzięki temu chcemy realizować takie inwestycje, jak tutaj w Przemyślu" - powiedział Kwieciński.

Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak zwróciła uwagę z kolei, że inwestycja jest dofinansowana z funduszy europejskich. Budowa elektrociepłowni, jak podała minister, jest dofinansowana kwotą ponad 5,6 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.



"To inwestycja, która poprawia środowisko, ale również zapewnia bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Przemyśla. To także projekt, który przyczynia się do, tak ważnej w tej chwili, transformacji energetycznej, do tego procesu dążenia do niskoemisyjności" - powiedziała Jarosińska-Jedynak.



Minister zapowiedziała, że w nowej perspektywie finansowej UE rząd będzie chciał realizować podobne inwestycje, jak te w Przemyślu. "Przekonujemy Komisję Europejską jak ważna jest infrastruktura gazu ziemnego do tego, aby dążyć do neutralności klimatycznej, aby niskoemisyjność osiągać" - argumentowała.



Natomiast prezes PGNiG Termika Paweł Stańczyk zaznaczył, że elektrociepłownia będzie produkować energię w kogeneracji, czyli powstawać będzie ciepło i prąd.



"Nasza inwestycje, choć może nie zostanie zauważona przez mieszkańców, bo to nie jest nowa droga czy chodnik, ale niemal wszyscy będą z niej czerpać korzyści" - mówił Stańczyk.



Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Metrolog i Ferox Energy Systems.