W Sejmie zawrzało z powodu planu budowy obwodnicy Warszawy

Trwają protesty przeciwko dużej obwodnicy Warszawy. Kolejną ich odsłonę oglądaliśmy w Sejmie. Jej przeciwnicy argumentowali, że droga jest nielogiczna, kosztowna i przeskalowana. - W tym momencie żadne decyzje nie zostały podjęte - uspokajał szef GDDKiA Tomasz Żuchowski.

Projektanci, pracując nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym, zaproponowali trzy warianty przebiegu przyszłej Obwodnicy Aglomeracyjnej Warszawy (A50).

Przeciwnicy inwestycji uważają, że jest nieprzyjazna ludziom i środowisku.

- Na ten moment nie podjęto żadnej decyzji, którędy przebiegnie droga, który budynek zostanie wyburzony - podkreślał szef GDDKiA Tomasz Żuchowski.

Nie ustają protesty przeciwko proponowanym wariantom Obwodnicy Aglomeracyjnej Warszawy (A50). W ostatnich tygodniach protestowali mieszańcy wielu miejscowości, przez które ma przebiegać. Po spotkaniach informacyjnych w gminach powiatów sochaczewskiego i żyrardowskiego na początku marca GDDKiA zawiesiła organizację dalszych spotkań.

„Terminy kolejnych spotkań informacyjnych ustalimy po przeprowadzeniu stosownych analiz i możliwych rozwiązań, uwzględniających dotychczas podniesione argumenty merytoryczne i oczekiwania społeczne” - informowała wówczas Dyrekcja.

Nieoficjalnie mówi się jednak, że warianty przebiegu obwodnicy Warszawy są do poprawy.

Projektanci pracując nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym zaproponowali trzy warianty przebiegu przyszłej OAW. Ich początek założono na przecięciu z DK92, po południowo-zachodniej stronie Sochaczewa, w gminie Nowa Sucha. Następnie warianty wyznaczono po zachodniej stronie Żyrardowa i po północnej stronie Mszczonowa. Wszystkie kończą się na przecięciu z istniejącą drogą ekspresową S7 między Tarczynem i Grójcem.

W ocenie Barbary Czerniawskiej z inicjatywy „Nie dla projektów CPK w całej Polsce” A50 jest drogą nielogiczną, nieekonomiczną i kosztowną.

W jej opinii to droga przeskalowana, kosztowna w budowie i utrzymaniu. Jak podała, na dużej części tej trasy mają być trzy pasy ruchu w jednym kierunku. Jej zdaniem analizy ruchu nie uzasadniają budowy drogi w tej lokalizacji w standardzie 3 + 3, która przewiduje ruch powyżej 60 tys. pojazdów na dobę.

Barbara Czerniawska podparła się danymi. Obecny ruch na większości odcinków DK50, 62 i 60 na północ od Warszawy to 3-7 tys. pojazdów na dobę. Ruch na odcinku DK50 na południe od Warszawy wynosi do 15 tys. pojazdów na dobę.

Jej zdaniem koszt 1 km planowanych tras na południe od Warszawy, odcinek Żyrardów - Mińsk Mazowiecki, i od zachodu, północy i wschodu, ma wynieść 133 mln zł. Cały, liczący 263 km ring będzie kosztował nawet 35 mld zł.

- Budowa autostrady to zabójstwo dla Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, środowiska, a przede wszystkim dla ludzi, którzy obawiają się o swoje domy, nieruchomości, warsztat pracy, jakim jest rolnictwo - argumentował Tomasz Pawłowski, radny gminy Wiskitki.

Tomasz Pawłowski dodał, że swoje sprzeciwy wobec inwestycji szykują samorządy. - Pytanie do rządu, jak chcecie realizować tak wielką inwestycję mimo tak dużego sprzeciwu lokalnych społeczności - mówił radny gminy Wiskitki.

Kamil Szymańczak, rolnik z Szymanowa w gminie Teresin koło Sochaczewa, zwracał uwagę, że w Europie zmienia się nastawienie do rozbudowy dróg. Jego zdaniem Hiszpania ma problemy z przeskalowanymi inwestycjami, Niemcy rozważają rezygnację z nowych, niepotrzebnych autostrad. Austria w 2021 r. wstrzymała swój program autostradowy, a Walia w 2023 r. budowę wszystkich dróg.

- Mamy osiągnąć 6 tys. km dróg szybkiego ruchu, czyli poziom Francji, zostawiając zaniedbane, dziurawe drogi lokalne - ubolewał Kamil Szymańczak.

Przez które działki A50 będzie przechodzić, mieszkańcy dowiedzą się za 4,5 roku

Szef GDDKiA Tomasz Żuchowski zwrócił uwagę, że każda stolica europejska ma swój ring, Warszawa go nie ma, dlatego cały ruch główny idzie przez stolicę Polski.

- Generalny Pomiar Ruchu przeprowadzony w 2020-21 pokazał, że na Mazowszu mamy wzrost natężenia ruchu pojazdów o 25 proc. Na moście Grota-Roweckiego liczone z ruchem lokalnym natężenie tranzytu osiągnęło już poziom 205 tys. pojazdów na dobę - podkreślał Tomasz Żuchowski. - Rzeczywistość komunikacyjna pokazuje, że niezbędna jest rozbudowa dróg wokół Warszawy, aby ruch rozprowadzić poza centrum miasta. Tak wychodzi z analiz - dodał.

Wskazał też, że DK50, która z uwagi na teren zabudowany, jest swego rodzaju ringiem kadłubkowym wokół Warszawy. - Nie ma możliwości rozbudowy tej drogi, bo musielibyśmy wyburzać budynki do niej przyległe - mówił szef GDDKiA.

Jeżeli chodzi o A50, to na ten moment nie podjęto żadnej decyzji, którędy przebiegnie inwestycja, który budynek zostanie wyburzony.

- Jesteśmy po wyborze wykonawcy Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, które z punktu widzenia technicznego i społecznego - wyburzeń, zajętości terenów, aspektów związanych ze środowiskiem - wskaże którędy ta droga mogłaby pójść - podkreślił.

Tomasz Żuchowski uspokoił, że na bazie trzyletnich prac odbędzie kilka spotkań informacyjnych z mieszkańcami, które pokażą, gdzie jest akceptacja społeczna, a gdzie trzeba szukać nowych rozwiązań.

- Proces zawarcia umów na trzy odcinki będzie trwał jeszcze 2,5 roku. Naszym zadaniem jest poszukanie takich rozwiązań, by były akceptowalne społecznie. Mieszkańcy dowiedzą, przez które działki A50 będzie przechodzić, za 4,5 roku - dodał.

Odniósł się także do przytaczanych przez stronę społeczną kosztów budowy dróg szybkiego ruchu. Według jego informacji w ciągu ostatnich dwóch lat średni koszt budowy 1 km drogi szybkiego ruchu w Polsce wyniósł nieco ponad 35 mln zł. Droga klasy GP, a więc drogi głównej ruchu przyspieszonego to 23 mln zł. W Austrii średnia z inwestycji to 28,5 mln euro, w Czechach 20,7 mln euro za 1 km.

Agnieszka Krupa z departamentu dróg publicznych w Ministerstwie Infrastruktury przyznała, że nikt nie chce dróg przeskalowanych. - Nie chcemy też poszatkowanej sieci autostrad i dróg ekspresowych - dodała.

Jak podkreśliła, trwają analizy i liczba pasów ruchu na A50 nie jest jeszcze określona.

- Podstawowy ruszt transportowy kraju powstał w latach 70. Zgadzamy się, że inwestycje nie powinny być przeskalowane, dlatego wydaliśmy wytyczne dla zarządców dróg. Na ich podstawie i po dokładnych analizach GDDKiA określi przekrój aglomeracyjnej obwodnicy Warszawy. Teraz nikt nie powie, czy to będą jezdnie z dwoma czy z trzema pasami ruchu - powiedziała Agnieszka Krupa.

