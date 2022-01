W Stalowej Woli ruszy budowa biurowca w ramach Programu Fabryka

W poniedziałek w Stalowej Woli na Podkarpaciu wmurowany zostanie akt erekcyjny pod budowę biurowca Urbi Ferro - poinformowała Agencja Rozwoju Przemysłu. Będzie to pierwszy projekt w ramach Programu Fabryka, a także pierwszy biurowiec klasy A w tym mieście - dodano.

Jak poinformowała ARP, w poniedziałek, 17 stycznia, na placu budowy w rejonie ulic Okulickiego i Floriańskiej w Stalowej Woli wmurowany zostanie akt erekcyjny pod biurowiec Urbi Ferro.

To wielofunkcyjny, nowoczesny obiekt o powierzchni najmu przekraczającej 6 tys. metrów kwadratowych.

Będzie to zarówno pierwszy projekt w budowie w ramach Programu Fabryka, a także pierwszy biurowiec klasy A w Stalowej Woli - przekazała ARP.

Partnerami tej inwestycji są spółka Operator ARP z grupy Agencji Rozwoju Przemysłu i Miasto Stalowa Wola, które wskazało teren realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie z harmonogramem prace budowlane potrwają 17 miesięcy.

Spółka podkreśla, że trzykondygnacyjny obiekt zaoferuje przestrzenie biurowe na piętrach oraz lokale handlowo-usługowe na parterze. Elementem wyróżniającym budynek będzie centralnie położone patio obsadzone drzewami, które będzie stanowiło zieloną enklawę wewnątrz budynku, stanowiącą strefę wypoczynku. Dodatkowo w ramach inwestycji powstaną 133 miejsca parkingowe w garażu podziemnym i na powierzchni wraz ze stanowiskami do ładowania samochodów elektrycznych.



ARP przypomniała, że projekt biurowca opracowała krakowska pracownia URBA Architects. Zaproponowano zwartą bryłę budynku wraz z horyzontalnym rytmem otworów okiennych o grafitowej ślusarce okiennej, podkreślających jasny kolor elewacji, tym samym nawiązując do najlepszych tradycji architektury okresu międzywojennego, w którym powstał Centralny Okręg Przemysłowy.

Agencja podkreśla, że Stalowa Wola jest jednym z pierwszych miast, które przystąpiły do Programu Fabryka realizowanego przez spółkę Operator ARP. Głównym założeniem Programu Fabryka jest, jak zaznaczyła ARP, stymulowanie rozwoju gospodarczego polskich miast średniej wielkości.



"Impulsem ku temu ma być budowanie nowoczesnych powierzchni biurowych, które ściągną do miast firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, a także będą służyć lokalnemu biznesowi poszukującemu przestrzeni o wysokim standardzie" - zaznaczono.



Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Adamietz. Zgodnie z harmonogramem prace budowlane mają się zakończyć w drugim kwartale 2023 r. Inwestorów w pozyskaniu najemców do budynku wesprze agencja doradcza CBRE.

Operator ARP jest spółką zależną Agencji Rozwoju Przemysłu. Do jej zadań należy optymalizacja majątku, ale też skuteczne zarządzanie gruntami oraz nieruchomościami. Spółka odpowiada za realizację Programu Fabryka, który - poza Stalową Wolą jest realizowany w Elblągu i Włocławku.

