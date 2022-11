W Suchedniowie powstanie fabryka prefabrykatów na potrzeby budownictwa

Agencja Rozwoju Przemysłu wybuduje w Suchedniowie (Świętokrzyskie) fabrykę prefabrykatów. Pierwszy etap inwestycji ma się zakończyć do końca 2023 roku. Docelowo zatrudnienie znajdzie tam około 100 osób – poinformowali w poniedziałek przedstawiciele ARP.

"Chcemy wybudować bardzo nowoczesny zakład i przygotować nowoczesne miejsca pracy" - powiedział w poniedziałek w Suchedniowie prezes Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) Cezariusz Lesisz.

"Będziemy wprowadzać tutaj nowoczesne technologie, takie jak: antysmogowy, antywirusowy czy antybakteryjny beton. Harmonogram realizacji tej inwestycji będzie niezwykle napięty. Zakończenie pierwszego etapu planujemy na trzeci lub czwarty kwartał przyszłego roku" - dodał.

Wykonawcą inwestycji będzie spółka ARP Budownictwo

Przedstawiciel zarządu spółki Mariusz Domeradzki poinformował, że w pierwszym etapie funkcjonowania zakładu w Suchedniowie zatrudnienie znajdzie kilkadziesiąt osób.

"W fabryce będą produkowane prefabrykaty wykorzystywane przez spółki z grupy Agencji Rozwoju Przemysłu. Będą one używane do budowy hal przemysłowych, obiektów usługowych, ale także do budownictwa mieszkalnego. Liczymy pod tym względem zwłaszcza na współpracę z Krajowym Zasobem Nieruchomości" - powiedział.

Domeradzki dodał, że fabryka ma już zapewniony "duży portfel zamówień" na rok 2024. Docelowo zatrudnienie ma w niej znaleźć około 100 osób.

Zgodnie z projektem przy ul. Sportowej w Suchedniowie powstanie budynek produkcyjny o powierzchni 7 tys. m kw. z częścią biurową i socjalną oraz techniczną, a także placem składowym o powierzchni niemal 4 tys. m kw. W pierwszym etapie inwestycji planowane jest uruchomienie linii technologicznych, które pozwolą na produkcję takich elementów jak ściany warstwowe, ściany pełne, ściany dwuwarstwowe, płyty balkonowe, podwaliny, płyty stropowe kanałowe, słupy, belki, dźwigary dachowe oraz prefabrykowane biegi schodowe.

Zakładana wydajność produkcyjna linii dla elementów płytowych ściennych i stropowych to ok. 200 tys. m kw. w skali roku

Docelowa wydajność pozostałych linii będzie zależała od specyfiki i skali zamówień. Fabryka powstanie na terenie dawnych Zakładów Wyrobów Kamionkowych "Marywil" w Suchedniowie. Agencja Rozwoju Przemysłu odkupiła od syndyka majątek upadłościowy suchedniowskiego przedsiębiorstwa w 2019 roku.

Według pierwotnych zapowiedzi budowa nowego zakładu miała ruszyć w 2021 roku, a rok później planowano rozpoczęcie produkcji. W lutym br. ARP tłumaczyła opóźnienia w realizacji inwestycji m.in. zmianami warunków gospodarczych wynikającymi z pandemii Covid-19.

Obszar po dawnym "Marywilu" o powierzchni około 11 ha uznawany jest za jeden z najbardziej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w regionie świętokrzyskim. W 2019 roku ARP wskazywała na atuty zakupionej nieruchomości - bliskość linii kolejowej nr 8 i trasy S7. Teren po dawnym zakładzie "Marywil" jest przygotowany do rozpoczęcia prac. W tym celu wyburzono m.in. wszystkie stare budynki po dawnym przedsiębiorstwie.

