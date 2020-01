W tym roku będą ogłoszone przetargi na drogi na ponad 12 mld zł

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła plan przetargów na 2020 rok. Plan przewiduje postępowania na 353 km nowych dróg. To w sumie dwadzieścia pięć odcinków obwodnic, dróg ekspresowych i autostrad.

- S19 Kuźnica - Sokółka (17 km)- S19 Krynice (istn. DK65) - węzeł Dobrzyniewo (4,44 km)- S19 węzeł Dobrzyniewo - węzeł Białystok Zachód (5,67 km)- S19 węzeł Białystok Zachód - węzeł Białystok Księżyno (16,65 km)- S19 węzeł Białystok Księżyno - węzeł Białystok Południe, z odcinkiem DK65 (21,63 km)- S19 węzeł Białystok Południe - Ploski (12,73 km)- S19 Ploski - Haćki (8,89 km)- S19 Haćki - węzeł Bielsk Podlaski Zachód, z odcinkiem DK66 (14,96 km)- S19 węzeł Bielsk Podlaski Zachód - węzeł Boćki (12,19 km)- S19 węzeł Boćki - Osmola (11,94 km)- S19 Osmola - Leszczka (13,61 km)- S19 Leszczka - Chlebczyn (15,38 km)- S19 węzeł Lublin Rudnik - węzeł Lubartów Północ (23,81 km)- S19 Iskrzynia - węzeł Miejsce Piastowe (11,1 km)- S19 węzeł Miejsce Piastowe - węzeł Dukla (10,4 km)- S74/DK9 obwodnica Opatowa (14,9 km)- DK75 Brzesko - Nowy Sącz - II etap łącznika "brzeskiego" (2,99 km)Postępowanie przetargowe, kluczowy etap przed rozpoczęciem budowy drogi, może trwać od ok. siedmiu do kilkunastu miesięcy. Dotyczy to postępowań prowadzonych w trybie nieograniczonym, jakie w zdecydowanej większości ogłasza GDDKiA. Wpływ na czas trwania przetargu ma liczba pytań zadawanych przez potencjalnych wykonawców na etapie opracowywania ofert, odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), skargi na wyroki KIO czy też zgłaszane praktycznie w każdym przetargu wnioski o przesunięcie terminu składania ofert.W efekcie średni czas trwania przetargu to blisko rok, a niektóre trwają jeszcze dłużej. - podkreślić, że rezygnacja z ogłaszania przetargów w trybie ograniczonym pozwoliła nam znacznie skrócić średni czas potrzebny na wyłonienie wykonawcy inwestycji - niemal o połowę (z 21 do 11 miesięcy) – podkreśła GDDKiA w komunikacie.Na jakim etapie są obecnie prowadzone przetargi? Z 29 postępowań siedem dotyczy odcinków dróg, na których Dyrekcja rozwiązała umowy z niesolidnymi wykonawcami. Na jednym z trzech odcinków S5 w woj. kujawsko-pomorskim wyłoniona została już najkorzystniejsza ofertę, a na dwóch kolejnych trwa weryfikacja ofert.Dla południowego wylotu drogi ekspresowej S7 z Warszawy (Warszawa-Lesznowola) wybrano najkorzystniejszą ofertę, a dokumentację przetargową sprawdza już Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Dla trzech pozostałych powtórnych przetargów na odcinki A6/S3 i S10 w województwie zachodniopomorskim biegnie już czas na opracowanie ofert przez zainteresowanych wykonawców.Listę odcinków, gdzie GDDKIA wybrała już wykonawców oraz trwa kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, uzupełnia blisko 48-kilometrowy odcinek S11 od Koszalina do Bobolic podzielony na trzy przetargi. Wśród postępowań, w których nastąpiło już otwarcie ofert, są trzy odcinki autostrady A2 od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego do Siedlec (łączna długość ponad 37 km) oraz trzy odcinki drogi ekspresowej S7 pomiędzy Płońskiem a Czosnowem pod Warszawą (blisko 35 km). Listę uzupełnia fragment S5 pod Ostródą, A18 przy granicy z Niemcami, S16 koło Mrągowa i obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego na DK9.