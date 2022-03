W tym roku do ruchu trafi 345,5 km nowych dróg

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje w roku 2022 oddać do ruchu 345,5 km nowych dróg - poinformowała GDDKiA w poniedziałkowym komunikacie.

"Plan na bieżący rok zakłada oddanie do ruchu łącznie 345,5 km nowych dróg, w tym 46,1 km autostrad, 253,1 km dróg ekspresowych i 46,3 km obwodnic (w klasie GP - droga główna ruchu przyspieszonego)" - napisano w komunikacie.

Ponadto dyrekcja spodziewa się uzyskać w tym roku decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla 53 odcinków dróg o łącznej długości ponad 630 km.

Plan GDDKiA na 2022 r. obejmuje też ogłoszenie przetargów na ok. 475 km nowych dróg. Będzie to blisko 340 km dróg ekspresowych, ponad 30 km obwodnic oraz postępowania na poszerzenie autostrady A2 od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa (88,2 km) oraz dobudowę drugiej jezdni na S19 Sokołów Małopolski Północ - Jasionka (13,8 km).

W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych i Programu budowy 100 obwodnic GDDKiA realizuje obecnie 112 zadań o łącznej długości 1414,2 km. W przetargu są 22 zadania o długości 288,6 km, a kolejne 168 zadań o łącznej długości ponad 2,5 tys. km jest na etapie przygotowania.

