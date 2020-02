W tym roku przetargi na 15 zadań w programie 100 obwodnic

W ramach programu 100 obwodnic w tym roku zostaną ogłoszone przetargi na 15 zadań - poinformował w środę w Sejmie wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, odpowiadając na pytania posłów podczas drugiego czytania projektu ustawy budżetowej.

"Planujemy, że w programie 100 obwodnic w tym roku przetargi będą ogłoszone dla 15 zadań. Kolejne przetargi będą ogłaszane systematycznie, co zapewni rozłożenie wydatków w sposób równomierny, co jest nie bez znaczenia dla rynku wykonawców" - powiedział Bittel.

Resort infrastruktury podał szczegóły programu budowy 100 obwodnic w ostatnią sobotę. Wartość całego programu ma według wstępnych szacunków resortu sięgnąć 28 mld zł.

Obwodnice mają powstawać m.in. wokół tych miejscowości, gdzie notowane jest największe natężenie ruchu, czy tam, gdzie notowana jest największa liczba wypadków. Przy wyborze lokalizacji brano także pod uwagę poprawę dostępu do miejscowości i regionów turystycznych.

Budowa obwodnic będzie finansowana z pieniędzy Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Kolejnym źródłem wpływów do KFD są też pieniądze unijne.

Obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) przewiduje budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i wartości 11,3 mld zł. Dotychczas, do końca 2019 r., oddano do ruchu w ramach tego programu 15 obwodnic, a w ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych wybudowano ich w sumie 64.