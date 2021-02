W ubiegłym roku mieszkania zdrożały o niespełna 6 proc.

W 2020 roku mieszkania zdrożały o niespełna 6 proc. - wynika z opublikowanej w poniedziałek analizy HRE Investments. W IV kw. ubr. w 7 największych miastach przeciętna cena transakcyjna od dewelopera była o 7,5 proc. wyższa niż rok wcześniej, a na rynku wtórnym o 5,6 proc.

Analityk HRE Investments Bartosz Turek, powołuje się na dane NBP, z których wynika, że w Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu w IV kwartale 2020 roku przeciętna cena transakcyjna lokalu od dewelopera była o 7,5 proc. wyższa niż rok wcześniej, a w przypadku mieszkań używanych wzrost cen wyniósł 5,6 proc.

Zauważa też, że tzw. indeks hedoniczny (ceny płacone za mieszkania używane korygowane o jakość sprzedawanych lokali) dla 7 największych rynków wzrósł w ciągu roku mniej więcej o tyle, o ile wzrosła średnia tych lokali, czyli o 5,6 proc.

Wskazuje też, że za mieszkania używane na 7 największych rynkach trzeba było w IV kwartale płacić o 1,8 proc. mniej niż w trzecim. Dodaje, że na 16 rynków, które bada NBP, na 7 zanotowano spadki, a w 9 wzrosty "indeksu badającego zmiany cen pomiędzy kwartałami czwartym i trzecim".

"O ile nie dojdzie do eskalacji problemów związanych z epidemią, to przeważać będą argumenty za wzrostami cen mieszkań" - pisze. Zauważa, że tylko w styczniu mieliśmy do czynienia z 18-proc. wzrostem popytu na kredyty mieszkaniowe (dane BIK) i około 10-proc. wzrostem zainteresowania mieszkaniami w dużych miastach (dane z wyszukiwarki Google). Ponadto - jak twierdzi - wciąż niemal nieoprocentowane lokaty powodują, że wiele osób chce kupować mieszkania na wynajem, a stosunkowo dobra sytuacja na rynku pracy, w powiązaniu z najtańszymi kredytami w historii sprawia, że Polacy chętnie zaciągają kredyty mieszkaniowe.

Ekspert zauważa też, że niemal rekordowa jest różnica pomiędzy ceną oczekiwaną przez sprzedających i faktycznie płaconą przez kupujących. "W czwartym kwartale na 7 największych rynkach Polacy faktycznie płacili bowiem za metr mieszkania ponad 8,3 tys. zł, podczas gdy sprzedający oczekiwali aż 9,7 tys. zł. Mamy więc około 1,4 tys. złotych "rozjazdu". Może on wynikać z tego, że w ofercie jest dużo mieszkań w standardzie wyższym niż chcieliby kupić nabywcy lub część sprzedających ma nierealne oczekiwania cenowe" - pisze.

Podaje, że może to wskazywać np. na dużą liczbę mieszkań używanych wystawionych na sprzedaż. Co prawda, - jak zaznacza - ich liczba jest trudna do określenia, ale może być ona "o około 1/4 czy 1/3 wyższa niż przed rokiem". Dodaje, że wyższa liczba ofert może wynikać z tego, że do internetu trafiają dziś częściej mieszkania, które w normalnych warunkach, sprzedano by bez ogłaszania w sieci.