W Warszawie buduje się najmniej powierzchni biurowej od 2009 roku

Na koniec 2021 r. w Warszawie w budowie znajdowało się około 308 tys. mkw. powierzchni biurowej planowanej do oddania w latach 2022-2024, co jest najniższą wartością od 2009 r. - wynika z wyliczeń firmy Cushman & Wakefield.

Odbicie popytu

Stabilizacja czynszów

- Relatywnie wysoki współczynnik pustostanów przekłada się na 778 400 mkw. powierzchni biurowej dostępnej na wynajem od zaraz. Oczekujemy, że w najbliższych 12 miesiącach będziemy obserwować stopniową kompresję dostępnej powierzchni biurowej, dzięki rosnącej aktywności najemców, zwłaszcza dużych podmiotów. Dodatkowo, warto odnotować, że poziom wynajęcia projektów oddanych do użytku w 2021 roku wyniósł ponad 94 proc., co potwierdza zdrowe fundamenty rynku w czasie podwyższonej niepewności ekonomicznej - mówi Katarzyna Lipka, head of Consulting & Research w Cushman & Wakefield.Popyt na powierzchnie biurowe w okresie miedzy pierwszym kwartałem 2020 r. a drugim kwartałem 2021 roku był na niższym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu 12 miesięcy wcześniej.W trzecim kw. 2021 roku, po raz pierwszy od 18 miesięcy aktywność najemców przełamała trend spadkowy, a w czwartym kw. 2021 roku, popyt brutto osiągnął poziom 250 800 mkw., co jest wartością porównywalną do okresu sprzed wybuchu pandemii Covid-19.Całkowita aktywność transakcyjna w 2021 roku wyniosła 646 500 mkw. i była wyższa względem 2020 roku o ponad 7 proc.Według wstępnych szacunków popyt na powierzchnie biurowe w 2022 roku będzie kontynuował stopniowy trend wzrostowy, który rozpoczął się w drugiej połowie 2021 roku.Po korekcie stawek czynszu w 2020 roku, stawki bazowe za najlepsze powierzchnie biurowe wyniosły 23,00-25,00 euro za mkw. za miesiąc w strefie Centrum oraz 13,50-16,50 euro za mkw. za miesiąc w lokalizacjach poza centralnych.W kolejnych kwartałach można spodziewać się dalszej stabilizacji czynszów bazowych przy jednoczesnym ograniczaniu pakietu zachęt wynikającym ze wzrostu kosztów budowy i aranżacji powierzchni biurowych.