Wadowice: Zakończono inwestycję wodociągową za 23,5 mln zł

Mieszkańcy mogą już podłączać nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w Kleczy Dolnej i Górnej oraz w Barwałdzie Dolnym – poinformował wadowicki magistrat. Inwestycja kosztowała 23,5 mln zł, z czego 13 mln zł pochodziło z dotacji z funduszy UE.

"Samorząd Wadowic stworzył warunki i możliwości mieszkańcom do podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Aktualnie zakończono budowę blisko 25 km kanalizacji sanitarnej w Kleczy Dolnej, Kleczy Górnej oraz Barwałdzie Dolnym" - podał magistrat.

Inwestycja komunalnego Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji likwiduje problemy z dostępem do wody we wschodniej części gminy Wadowice. Jej zakończenie oznacza, że siecią objętych zostanie 82 proc. powierzchni gminy. Wcześniej było to 74 proc.

Dzięki inwestycji dostęp do kanalizacji uzyskało ponad 3 tys. mieszkańców oraz wiele zakładów pracy, które znajdują się w tym rejonie.

Przedstawicielka magistratu Małgorzata Targosz-Storch poinformowała PAP, że w sumie wybudowano 26 km kanalizacji i ponad 2,6 km sieci wodociągowej. Powstało pięć przepompowni ścieków i przebudowano oczyszczalnię ścieków.

Targosz-Storch dodała, że wartość całego projektu to 23,5 mln zł, z czego 13 mln zł stanowi dotacja z funduszy UE.

