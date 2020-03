Walka o gigantyczny kontrakt na Rail Baltica trwa nadal. Jest kolejny wyrok

Kolejna odsłona walki o rekordowy pod względem wartości kontrakt na modernizację odcinka Rail Baltica. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła jedno z odwołań dotyczących wyboru polsko-chińskiego konsorcjum na wykonawcę wartej ponad 3 mld zł inwestycji. PKP PLK już dwukrotnie wybierały jego ofertę. Teraz będą musiały po raz trzeci powtórzyć ocenę ofert złożonych w przetargu.

PowerChina liczy na Polskę

Smok u bram

Trasa między Czyżewem a Białymstokiem to ostatni odcinek linii kolejowej pomiędzy Warszawą a stolicą Podlasia, który pozostał do modernizacji. Ponadto to fragment transeuropejskiego korytarza transportowego, który prowadzi z Berlina, przez Warszawę i dalej Kowno, Rygę i Tallin do Helsinek.Jak zapowiadały PKP PLK, po modernizacji trasy pociągi osobowe będą mogły jeździć z prędkością do 200 km/h, a podróż z Białegostoku do Warszawy ma trwać półtorej godziny, czyli nawet o godzinę krócej niż obecnie.Inwestycja budzi emocje nie tylko z powodu ogromnej wartości, ale też odpowiedzialności, którą będzie musiał na siebie wziąć wykonawca tak ważnego zadania. Choć liderem zwycięskiego konsorcjum jest polski Intercor, to uwaga rynku skupia się przede wszystkim na jego chińskich partnerach.Zhao Hai, przedstawiciel PowerChina na Polskę, podkreślał w portalu WNP.PL , że obecność koncernu w Polsce „nie jest incydentalna”, to dobrze przygotowany plan, którego „sercem jest polsko-chińskie partnerstwo”.PowerChina w ostatnim rankingu Fortune 500 zostało sklasyfikowane na 182. miejscu wśród największych firm świata. Jego przychody w 2018 r. wyniosły 61,2 mld dolarów (+13,7 proc.), a zarobił przy tym ponad 0,8 mld dolarów (-15,1 proc.). Łącznie ten kontrolowany przez chińskie państwo koncern zatrudnia przeszło 185 tys. pracowników.Na polski rynek grupa PowerChina weszła już w 2012 r. z marką Sinohydro. Firma pozyskała wówczas warty ponad 300 mln zł brutto kontrakt związany z finansowaną przez Bank Światowy modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego.Obecnie spółka ta jest wykonawcą wartej prawie 155 mln zł netto linii przesyłowej 400 kV Chełm - Lublin Systemowa dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych.Sinohydro było m.in. wykonawcą chińskiej Zapory Trzech Przełomów, jednego z największych projektów infrastrukturalnych w historii. Tamtejsza hydroelektrownia ma najwyższą na świecie moc 23 GW, czyli zbliżoną do zapotrzebowania na energię w Polsce.PowerChina natomiast obecnie buduje dla Wód Polskich dwa zbiorniki retencyjne w Kotlinie Kłodzkiej za łącznie ponad 240 mln zł brutto. Ponadto była też bliska pozyskania kontraktu na spalarnię odpadów w Warszawie, gdzie przetarg finalnie został unieważniony.Natomiast należący do grupy Stecol pozyskał w sierpniu 2019 r. warty 724 mln zł brutto kontrakt na S14 Zachodnią Obwodnicę Łodzi . W ten sposób firma osiągnęła po blisko dwóch latach startowania w przetargach GDDKiA swój cel i weszła na polski rynek drogowy.Spółka wygrała nawet wcześniej, w 2018 r., dwa duże przetargi (S52 Północna Obwodnica Krajowa i DK47 Rdzawka - Nowy Targ), ale została później odrzucona po odwołaniach konkurencji do KIO. Spółka miała też najtańszą ofertę w postępowaniu budowę obwodnicy Praszki, ale została ona odrzucona przez GDDKiA z powodów formalnych.PowerChina czeka jednak na kolejne rozstrzygnięcia. W połowie grudnia 2019 r. Stecol złożył bowiem najtańszą ofertę (531 mln zł brutto) na zaprojektowanie i budowę prawie 13-kilometrowego fragmentu A2 pomiędzy węzłami Groszki zlokalizowanym w gminie Kałuszyn i Gręzów w gminie Grębków. Budżet zamawiającego ustalono na 540,12 mln zł bruttoZobacz więcej: Osiem ofert na budowę autostrady A2 na wschód od Warszawy. Chiński Stecol najtańszy Jednak PowerChina nie jest jedynym koncernem z Państwa Środka, który w ostatnim czasie wykazuje dużą aktywność w przetargach GDDKiA.Na początku lutego tego roku China Harbour Engineering Company złożyła najtańszą (prawie 1,2 mld zł brutto) ofertę na budowę 10-kilometrowego odcinka drogi S19 od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica. Ma tam powstać też m.in. tunel o długości ok. 2 km, pięć estakad i dwa wiadukt. Budżet zamawiającego ustalono na blisko 1,8 mld zł brutto.Zobacz więcej: Chińczycy najtańsi do budowy odcinka Via Carpatia. Chcą ponad miliard złotych China Harbour Engineering Company to spółka z grupy China Communications Construction Company - czwartego co do wielkości na świecie koncernu budowlanego, z przychodami za 2018 r. na poziomie 74 mld dolarów według rankingu Deloitte Grupa poza budownictwem drogowym i kolejowym specjalizuje się w hydrotechnice, m.in. pogłębianiu kanałów żeglugowych oraz budowie portów. W przeszłości, w 2012 r., koncern zapowiadał starania o kontrakty w Polsce.W 2016 r. China Harbour Engineering Company podpisała nawet umowy o współpracy z wojewodą małopolskim. Współpraca ta miała doprowadzić do przywrócenia i rozwoju żeglowności Wisły od Oświęcimia do Sandomierza oraz do budowy łączącego Wisłę i Odrę Kanału Śląskiego.Chińska spółka podpisała też umowę o współpracy z polską firmą budowlaną ABM Solid. W obu przypadkach listy intencyjne nie przełożyły się na realne efekty, a samo ABM Solid przegrało pod koniec 2018 r. długoletnią walkę o wyjście ze stanu upadłości.Jednak prawdziwym gigantem jest China State Construction Engineering Corporation - największy koncern budowlany świata, który w 2018 r. zanotował ponad 181 mld dolarów przychodów. Specjalizuje się on m.in. w budownictwie infrastrukturalnym, kubaturowym i działalności deweloperskiej, a jego rozwój napędza postępująca urbanizacja w Państwie Środka oraz ekspansja zagraniczna.W połowie lutego tego roku złożył ona najtańszą ofertę (752 mln zł brutto) na 13-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S1 z Mysłowic do Oświęcimia. Budżet inwestora wynosi 767,7 mln zł brutto.Zobacz więcej: Dziewięciu chętnych na odcinek S1. Najtańsza chińska oferta



Prezesi krajowych grup budowlanych z uwagą przyglądają się bardzo dużej aktywności w przetargach GDDKiA i PKP PLK firm chińskich. Ich zdaniem, testem dla tych zamawiających będzie to, czy dopilnują tego, aby konkurencja pomiędzy nimi a podmiotami krajowymi była uczciwa.Zobacz więcej: Polskie budownictwo na celowniku chińskiego smoka. Branża ma sporo obaw, żalu, ale też nadziei