Walka o kontrolę nad Develią. Cena wezwania poszła w górę

W styczniu Forseti IV S.a r.l., Invest Line E S.A. oraz BEKaP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłosiły wezwanie na sprzedaż 66 proc. akcji Develii po 3,34 zł za akcję. Zarząd dewelopera uznał, że cena w wezwaniu jest zbyt mała a fundusze inwestycyjne, będące akcjonariuszami spółki, oznajmiły, że po tej cenie nie sprzedadzą swoich akcji. W reakcji na to podwyższono cenę w wezwaniu do 3,90 zł za akcję.

Wzywający w wezwaniu informowali, że ich intencją jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej spółki na rynku nieruchomości oraz wsparcie realizacji jej strategii i dalszego rozwoju.

Opcje strategiczne

Plany na 2022 r.

Wzywający spodziewają się, że w okresie ich zaangażowania w Develię, spółka utrzyma dotychczasowy kierunek rozwoju i podejmie działania w celu zwiększenia skali prowadzonej działalności.- Wzywający będą dążyć do bardziej efektywnego wykorzystania bilansu spółki, ale w razie potrzeby rozważą jej wsparcie dodatkowym kapitałem, aby umożliwić spółce utrzymanie optymalnej struktury bilansu - napisano w komunikacie.Rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpiło 1 lutego 2022 r., a zakończenie planowane jest na 15 lutego 2022 r. Planowaną datą rozliczenia jest 23 lutego 2022 r.W międzyczasie, 4 lutego 2022 r. zarząd Develii podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym długoterminowym rozwojem spółki.Jak wytłumaczono, ta decyzja została podjęta w celu koordynacji działań, które pozwolą ustalić i przedstawić akcjonariuszom informacje na temat alternatyw w stosunku do propozycji zawartej w wezwaniu.Zarząd tłumaczy, że będzie dążył do zapewnienia możliwie najlepszej pozycji spółki na rynku deweloperskim oraz maksymalizacji wzrostu jej wartości dla wszystkich akcjonariuszy i interesariuszy Spółki.Jak dodano, rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych umożliwi zarządowi dewelopera rozmowy z potencjalnymi inwestorami, partnerami i obecnymi akcjonariuszami.9 lutego poinformowano, że bank Rothschild & Co Polska został wybrany jako doradca w rozpoczętym procesie przeglądu opcji strategicznych.Pod koniec stycznia Develia przedstawiła plany na 2022 r. Zakładają one sprzedaż na poziomie 2300-2450 mieszkań, czyli o ponad 20 proc. większą w porównaniu do 2021 roku. Zwiększenie sprzedaży będzie możliwe dzięki znacznemu poszerzeniu oferty mieszkaniowej. Celem zarządu jest także zwiększenie liczby przekazań. Bank gruntów firmy to blisko 10 tys. lokali - taki poziom pozwoli spółce realizować kolejne projekty i zwiększać skalę działalności w segmentach mieszkaniowym i PRS. Spółka planuje znacząco powiększyć ofertę w pierwszej połowie tego roku.Tylko w styczniu 2022 r. deweloper wprowadził do sprzedaży łącznie 600 lokali w kolejnych etapach inwestycji: Aleje Praskie w Warszawie, Osiedle Latarników i Via Flora w Gdańsku oraz Ceglana Park w Katowicach.Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje mieszkaniowe oraz komercyjne w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Katowicach.Od 2007 r. firma (wówczas LC Corp) jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.W 2020 r. Develia wypracowała 517,1 mln zł przychodów ze sprzedaży i 99 mln zł skorygowanego skonsolidowanego zysku netto.