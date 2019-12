Waloryzacja kontraktów. Budowlańcy nie mają wyjścia, będą walczyć o swoje

Liczba i wartość pozwów o waloryzację wynagrodzenia z kontraktów budowlanych z lat 2015-2017 będzie wzrastała. Zapowiadają to najwięksi generalni wykonawcy, którzy swoje roszczenia szacują na setki milionów złotych - podkreślił prof. Przemysław Drapała, wspólnik w kancelarii JDP.

Kosztowny brak waloryzacji?

Nowe realia

Nowa ustawa odmieni rynek?

Kodeks Cywilny przewiduje dwie podstawy dochodzenia roszczeń waloryzacyjnych, związane z uregulowaną w nim klauzulą rebus sic stantibus („skoro sprawy przybrały taki obrót”), która dopuszcza możliwość zmiany umowy w nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia okolicznościach.Artykuł 3571 ma zastosowanie w przypadku żądania podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego w kontraktach obmiarowych. Natomiast artykuł 632 § 2 umożliwia waloryzację wynagrodzenia o charakterze ryczałtowym (niezmiennym), a tego typu kontrakty dominowały w minionych latach.W obu przypadkach trzeba udowodnić dwie przesłanki. Pierwsza to nadzwyczajny i niemożliwy do przewidzenia wzrost cen i kosztów. W minionych latach dotyczyło to cen materiałów, robocizny, sprzętu i podwykonawców. Natomiast druga przesłanka dotyczy poniesienia rażącej straty.- Zazwyczaj ta strata istotnie przewyższa zysk zakładany przez wykonawcę. Tak było też w jedynym dotychczas prawomocnym wyroku waloryzacyjnym wydanym w sprawie wygranej przez naszą kancelarię dla spółki Porr - wskazał prof. Drapała.Jego zdaniem, linię obrony zamawiających opartą na tym, że wartość niektórych ofert złożonych w latach 2015-2017 była niższa od budżetów inwestorskich należy traktować z dystansem.- Przepisy jasno wskazywały, że zamawiający ma obowiązek odrzucenia oferty, która zawierała rażąco niską cenę. Jeśli to nie nastąpiło, to oznacza, że oferta była prawidłowa, a zawarta umowa wiąże strony. Często potwierdzały to również wyroki Krajowej Izby Odwoławczej - stwierdził.- W kilkudziesięciu prowadzonych przez nas postępowaniach sądowych o waloryzację kontraktów takie argumenty zamawiających nie okazały się skuteczne. Często padają one natomiast w publicznych dyskusjach dotyczących ugód waloryzacyjnych - dodał.W 2019 r. zerwano umowy na realizację kilkunastu dużych kontraktów drogowych i kolejowych o łącznej wartości ponad 5,5 mld zł.- W przypadkach, gdzie rozstrzygnięto przetargi lub otwarto już oferty na dokończenie prac, ceny są zazwyczaj istotnie wyższe niż roszczenia dotychczasowych wykonawców o waloryzację wynagrodzenia - zaznaczył prof. Drapała.Dodał, że zrywanie kontraktów powoduje ponadto znaczne przedłużenie realizacji inwestycji, co niekiedy stwarza zagrożenie dla wykorzystania dotacji unijnych.- Dlatego powstaje istotne pytanie, czy odrzucanie przez publicznych zamawiających jakichkolwiek ugód co do roszczeń waloryzacyjnych nie skutkuje negatywnymi skutkami dla budżetu państwa - ocenił prawnik.- Po fali kontraktów zerwanych w 2019 r. wydaje się, że 2020 r. może być spokojniejszy. W portfelach zleceń wykonawców coraz większy udział będą miały nowe kontrakty, podpisane w bardziej stabilnych warunkach cenowych, więc firmy będą mogły w większym stopniu skupić się na osiąganiu założonej marży - wskazał.W styczniu 2019 r. GDDKiA i PKP PLK ogłosiły nowe warunki waloryzacji kontraktów trwających powyżej 12 miesięcy. Zgodnie z ustaleniami, jest ona comiesięczna, rozliczana na podstawie realnie wykonanych robót budowlanych, wraz z wystawionym przejściowym świadectwem płatności.Waloryzacja będzie liczona od połowy wartości umowy. Jej maksymalna wysokość wyniesie do 5 proc. kontraktu, a będzie ona obliczana na podstawie wskaźników makroekonomicznych, publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Te dane posłużą do stworzenia tzw. „koszyków waloryzacyjnych”, odrębnych dla kontraktów kolejowych i drogowych.Wśród wskaźników branych pod uwagę w tworzeniu „koszyków” znajdą się m.in. ceny produkcyjne paliwa, stali, kruszywa, średnie wynagrodzenia pracowników branży i inflacja.- Wprowadzenie na początku 2019 r. w niektórych przetargach publicznych nowych klauzul waloryzacyjnych było pozytywnym sygnałem dla rynku. Dobrze, że udało się wypracować w dużej mierze kompromisowe rozwiązanie. Choć nie zaspokoiło ono w pełni strony wykonawczej, to stanowi ono duży postęp w stosunku do dotychczasowych klauzul, które w praktyce prawie nie działały - ocenił prof. Drapała.Dodał, że kwestią otwartą jest to, na ile efektywne okażą się nowe klauzule. Istotne jest to, iż w 2019 r. koszty na rynku budowlanym zaczęły się stabilizować i ten trend jest oczekiwany również w 2020 r.- Dlatego to właśnie ta stabilizacja w większym stopniu pozwoli firmom zrealizować kontrakty z założonym wynikiem finansowym niż same klauzule - zaznaczył.- Byłbym ostrożny w formułowaniu opinii, że koszty na rynku budowlanym zaczną spadać, przez co to wynagrodzenie wykonawców będzie redukowane w ramach nowych klauzul waloryzacyjnych. Bardziej spodziewałbym się długoterminowego delikatnego wzrostu cen i kosztów - podkreślił.Od 1 stycznia 2021 r. w życie wejdzie nowe Prawo zamówień publicznych . Przewiduje ono obowiązkową waloryzację umów powyżej 12 miesięcy, a także takich, gdzie przedłuża się okres pomiędzy złożeniem oferty a zawarciem umowy.Zatem waloryzację umów długoterminowych będą musieli stosować wszyscy zamawiający publiczni, czyli też m.in. samorządy.Strony umowy będą musiały określić, o jakie wskaźniki będą ją waloryzować. Co ważne, waloryzację umów będą musieli stosować wobec swoich podwykonawców również generalni wykonawcy.- Zapisy związane z waloryzacją w nowym Prawie zamówień publicznych idą w dobrym kierunku i stanowią pierwszy krok do systemowego rozwiązania tego problemu. Kluczowe będzie to, jakie parametry waloryzacji zostaną przyjęte w poszczególnych przypadkach - wskazał prof. Drapała.Dodał, że z deklaracji prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wynika, iż jego zamiarem jest tworzenie rekomendowanych, wzorcowych klauzul dla zamawiających, zróżnicowanych pod względem specyfiki branżowej danej inwestycji.Ma to nastąpić przy wsparciu Rady Zamówień Publicznych, w toku konsultacji z wykonawcami. Stworzenie wzorców, za którymi będzie stał autorytet prezesa UZP, powinien dać zamawiającym publicznym większe poczucie bezpieczeństwa prawnego.- Nowe Prawo zamówień publicznych zawiera wiele rozwiązań, które poprawią dostęp do przetargów małych i średnich przedsiębiorstw. Ustawa ta może poprawić efektywność zamówień, również dzięki temu, że położono nacisk nie tylko na wybór wykonawcy, ale też na późniejszą realizację kontraktu - powiedział prof. Drapała.- Dotychczas brakowało mechanizmów, które pozwoliłyby na sprawne i ugodowe rozwiązywanie sporów. Trudno uniknąć ich na dużych budowach, a mogą one sparaliżować współpracę między zamawiającym a wykonawcą. Jest szansa, że nowe przepisy pozwolą przynajmniej w części zastąpić drogę sądową rozwiązywania takich sporów metodami ugodowymi - podsumował.