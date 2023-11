Warbud zrealizuje kolejną inwestycję dla wojska

Warbud pozyskał nowy kontrakt z zakresu budownictwa wojskowego. Umowa obejmuje budowę wielofunkcyjnego budynku eskadry lotniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - podaje spółka.

Jak podaje Warbud, zamawiającym jest 17. Terenowy Oddział Lotniskowy w Gdańsku.

Inwestycja obejmuje wykonanie robót ziemnych, rozbiórkę istniejących nawierzchni dróg wewnętrznych, rozbiórkę istniejących sieci, prace konstrukcyjno-budowlane, sieci sanitarne oraz elektryczne.

W ramach zadania kadra Warbudu podejmie się też prac związanych z infrastrukturą drogową, budową parkingu, zagospodarowaniem terenu czy uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Powierzchnia całkowita zakontraktowanego obiektu to niemal 4 022 m2. Na realizację zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wyznaczono 28 miesięcy.

To kolejna inwestycja spółki Warbud dla wojska

W czerwcu Warbud podpisał umowę na realizację kompleksu wojskowego dla potrzeb pododdziałów 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek" w Limanowej. Czas realizacji to 20 miesięcy od podpisania umowy.

W kwietniu budowlana spółka pozyskała kontrakt na budowę obiektu kubaturowego z wieżą kontroli lotów oraz strażnicą wojskowej straży pożarnej, usytuowanego w 12. Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. Umowę podpisano w siedzibie 17. Terenowego Oddziału Lotniskowego (TOL) w Gdańsku.

17. TOL prowadzi prace budowlane obejmujące infrastrukturę lotniskową oraz specjalistyczne budowle i urządzenia liniowe, kubaturowe naziemne i podziemne na terenie obiektów trzech rodzajów sił zbrojnych: Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej oraz Sił Powietrznych.

Warbud to jedna z największych firm budowlanych w Polsce, na rynku od 1989 r. Jej kapitał zakładowy to 60 mln zł. Spółka zatrudnia ponad 1100 pracowników, zrealizowała ok. 600 obiektów.

Głównym udziałowcem spółki Warbud jest Vinci Construction, firma należąca do francuskiej Grupy Vinci, jednego z największych graczy z branży koncesji i budownictwa na świecie.