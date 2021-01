Warmińsko-mazurskie: Sześć firm chce wykonać dokumentację obwodnicy Szczytna

Sześć firm złożyło oferty w powtórzonym przetargu na wykonanie dokumentacji dla obwodnicy Szczytna - poinformował rzecznik olsztyńskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Karol Głębocki. Na to zadanie zarezerwowano blisko 5 mln zł.

Głębocki poinformował, że w piątek zostały otworzone oferty w powtórzonym przetargu na wykonanie "Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla obwodnicy Szczytna". Droga ma być zbudowana w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58.

"Wykonaniem zadania zainteresowanych jest sześć firm" - poinformował Głębocki i dodał, że komisja przetargowa będzie weryfikować nie tylko cenę, ale także kwalifikacje oraz doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia. Podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji planowane jest w drugim kwartale bieżącego roku. Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 37 miesięcy.

Poprzedni przetarg na sporządzenie dokumentacji obwodnicy Szczytna został unieważniony, ponieważ wykluczono jedynego wykonawcę, który złożył ofertę. Głębocki podał, że firma ta "przedstawiła informacje wprowadzające w błąd i mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez GDDKiA w postępowaniu o udzielenie zamówienia".

Obwodnica Szczytna ma być drogą główną ruchu przyspieszonego, a jej łączna długość ma wynieść ok. 17 km. W ramach budowy maja powstać: węzeł drogowy Korpele, skrzyżowania z drogami lokalnymi, obiekty inżynierskie oraz dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych do obwodnicy. Prace budowlane przewidziane są na lata 2026 - 2028.

Budowa obwodnicy Szczytna ma powstać w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.