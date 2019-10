Warszawa wśród biurowych prymusów Europy Środkowej i Wschodniej

Całkowity wolumen powierzchni biurowej w krajach regionu CEE do 2021 przekroczy 30 mln mkw. - przewiduje Colliers International w swoim najnowszym raporcie dotyczącym rynku biurowego „The ExCEEding Borders”, przedstawiającym dane z Europy Środkowej i Wschodniej. Warszawa jest wśród stolic mających najwięcej powierzchni i jej największy przyrost.

Na koniec I półrocza 2019 r. całkowite zasoby biurowe w Budapeszcie przekroczyły 3,6 mln mkw. W 2019 r. tamtejszy rynek należał do właścicieli nieruchomości. Największe transakcje zawierane były przez najemców działających w sektorze IT, finansowym i farmaceutycznym oraz przez instytucje publiczne. Do 2021 roku w Budapeszcie ma powstać 404 tys. mkw. biur, z czego 95 tys. mkw. ma zostać oddane do końca 2019 roku.Wileński rynek biurowy obserwuje aktywny rozwój nowych projektów. Nowa podaż dodatkowo podnosi standardy jakościowe oraz kładzie większy nacisk na zrównoważony rozwój i innowacyjność. Jest to zgodne z potrzebami i oczekiwaniami najemców oraz współczesnych pracowników, jak również skutkuje wejściem na rynek nowych międzynarodowych graczy.W ciągu ostatnich sześciu i pół roku rynek biurowy nadal wykazuje stałą aktywność w Tallinie, co skutkuje dużym popytem i wysokim poziomem rozwoju. W estońskiej stolicy znajduje się Ülemiste City, największe inteligentne miasto na terenie krajów bałtyckich i największy prywatny kampus biznesowy w Europie Północnej.Czytaj także: W niektórych miastach połowę biur wynajmują firmy usług biznesowych W Rydze w budowie jest kilka nowych projektów, realizację innych dopiero zapowiedziano. Planowana jest tam m.in. inwestycja o nazwie The Pine. Będzie to pierwszy biurowiec w tym mieście wybudowany w całości z drewna i pierwszy w krajach bałtyckich, który będzie się ubiegał o certyfikację WELL Building Standard, w uzupełnieniu do LEED Platinum.W Europie Wschodniej nastąpiło ożywienie na rynku wynajmu powierzchni biurowych, ze strony zarówno najemców, którzy chcą poprawić swoje warunki pracy poprzez przejście ze starszych biur do nowszych, jak i deweloperów, którzy rozpoczynają budowę lub projektowanie nowych centrów biznesowych. Należy również zauważyć, że aktywny rozwój parków innowacji oraz pojawienie się dużych centrów współpracy w tradycyjnych budynkach biurowych pokazuje, że tendencja do tworzenia powierzchni biurowych opartych na współpracy jest coraz silniejsza. W Mińsku powstał również pierwszy budynek, w którym systemy multimedialne są zintegrowane bezpośrednio z architekturą.W I półroczu 2019 r. podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w stolicy Bułgarii odnotowała 4-procentowy łączny wzrost zasobów i osiągnęła poziom 2,2 mln mkw. Całkowity popyt w pierwszej połowie roku wyniósł 66,4 tys. mkw. Najemcy pochodzili głównie z sektorów takich, jak IT i outsourcing.W Serbii popyt na wysokiej klasy nowoczesne nieruchomości biznesowe pozostaje stosunkowo wysoki w porównaniu z dostępną podażą. Budownictwo biurowe w Belgradzie znajduje się na historycznie wysokim poziomie. Obecnie w budowie jest ponad 180 tys. mkw. Również rynek biurowy w Zagrzebiu i Tiranie charakteryzuje się dużym popytem na budynki klasy A oraz ciągłym spadkiem wskaźnika pustostanów z powodu powolnego dostarczania nowej podaży.Popyt na powierzchnię biurową w Podgoricy znacznie wzrósł w 2019 r. w porównaniu z poprzednimi okresami. Wskaźnik pustostanów w mieście wynosi około 10 proc. Dzięki stabilnemu wzrostowi gospodarczemu w ostatnich latach, Czarnogóra z pewnością nadal będzie przyciągać inwestycje zagraniczne.