Wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne wzrosła o ponad 40 proc.

W nieruchomości komercyjne w Polsce w pierwszym półroczu 2022 r. zainwestowano 2,88 mld euro, czyli o 44 proc. więcej niż rok wcześniej - wynika z raportu firmy doradczej i inwestycyjnej CBRE.

Największą transakcją I półrocza 2022 na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce była sprzedaż The Warsaw Hub firmie Google za prawie 586 mln euro. To największa transakcja zakupu pojedynczego budynku w historii naszego kraju. W całej Europie w pierwszym półroczu 2022 r. zainwestowano 152 mld euro, czyli o 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Pobito tym samym dotychczasowy rekord z 2018 r. kiedy inwestycje wyniosły 151 mld euro.

- Wolumen inwestycyjny, który zobaczyliśmy w Polsce po pierwszym półroczu 2022 r. to drugi co do wielkości wolumen w historii naszego rynku. Tylko w 2018 r. odnotowaliśmy lepsze wyniki. To pokazuje, że wyszliśmy bardzo sprawnie z pandemii, co znalazło odzwierciedlenie w mocnym otwarciu w pierwszym kwartale - komentuje Przemysław Felicki, dyrektor w dziale rynków kapitałowych z CBRE.

Z najnowszego raportu CBRE wynika, że inwestycje w europejskie nieruchomości komercyjne osiągnęły poziom 152 mld euro w pierwszej połowie 2022 r. Wolumen inwestycji wzrósł o 10 proc. w porównaniu z pierwszą połową 2021 r. i przekroczył rekord z 2018 r., kiedy wydano 151 mld euro. Rekordowe pierwsze półrocze było wynikiem świetnego pierwszego kwartału, w którym łączna wartość inwestycji sięgnęła 84 mld euro.

Był to drugi najsilniejszy kwartał po rekordzie z 2020 r. Wolumeny w drugim kwartale spadły nieco, bo o 11 proc. do 68 mld euro, ponieważ zwiększone koszty finansowania zewnętrznego i niepewność gospodarcza spowolniły działalność inwestycyjną. Na ceny nieruchomości wpływała również wysoka inflacja na całym świecie oraz wzrost stóp procentowych.

