Waryński inwestuje w nowych regionach

Firma Waryński SA Grupa Holdingowa poszerza portfolio realizowanych inwestycji. Spółka zainwestowała w tereny w gminie Jabłonna pod Warszawą oraz w Katowicach.

Grupa Waryński nieprzerwanie wyszukuje grunty pod zabudowę mieszkalną. Zainteresowaniem cieszą się duże miasta oraz mniejsze miejscowości w pobliżu znaczących aglomeracji.

W związku z tym firma zainwestowała m.in. w działkę położną w gminie Jabłonna. Powierzchnia zakupionego gruntu wynosi 12 183 m2.

Inwestycja jest aktualnie na etapie tworzenia projektu koncepcyjnego. Grupa Waryński kilka miesięcy temu zainwestowała również w grunty w Katowicach.

- Już jakiś czas temu zauważyliśmy, że mniejsze miejscowości ulokowane w pobliżu dużych miast cieszą się zainteresowaniem potencjalnych nabywców - mówi Beata Cywińska, wiceprezes firmy.

- Na podstawie wielu różnych analiz wiemy, że ludzie coraz chętniej kupują mieszkania pod Warszawą. Okres pandemii potwierdził, że mieszkanie w spokojniejszym i bardziej zielonym otoczeniu pozwoliło lepiej funkcjonować w czasie lockdownu. Ponadto czynnikiem determinującym o atrakcyjności takich inwestycji jest m.in. odpowiednie połączenie komunikacyjne, czyli łatwość dojazdu do pobliskiej aglomeracji. To wszystko pokazuje nam, że tereny podmiejskie cieszą się zainteresowaniem - dodaje.

Grupa Waryński kilka miesięcy temu zainwestowała również w grunty w Katowicach. Działka o powierzchni 7 121 m2 zlokalizowana jest w zespole dzielnic zachodnich przy ul. Ligockiej.

- Katowice to jeden z większych ośrodków gospodarczych w Polsce liczący ok. 300 tys. ludności. Wpływ na to ma przemysł oraz, w poprzednich latach, stabilna sytuacja na rynku pracy - mówi Beata Cywińska.

- Dostrzegamy w tym mieście duży potencjał inwestycyjny. Przemysł, lokowanie siedzib wielu znaczących firm, rozwój przedsiębiorstw z branży IT, to pokazuje nam, że śląska stolica rozwija się w szybkim tempie. Warto także zwrócić uwagę na liczbę inwestycji biurowych w aglomeracji śląskiej. Mając te wszystkie dane, uznaliśmy, że Katowice stanowią także atrakcyjny rynek w zakresie inwestycji mieszkaniowych. W związku z tym zakupiliśmy grunty, a po stworzeniu koncepcji i zakończeniu etapu projektowego, rozpoczniemy prace budowlane - dodaje.

Ponadto Grupa Waryński zrealizowała wraz z partnerami zlokalizowane w Warszawie wieloetapowe inwestycje mieszkaniowe Miasto Wola i Stacja Kazimierz. Firma zakończyła również sprzedaż mieszkań w pierwszym, samodzielnym projekcie mieszkaniowym ATOL, usytuowanym w Gdańsku.

Waryński SA Grupa Holdingowa działa także na rynku nieruchomości komercyjnych. Do spółki należą, wybudowane w ostatnich latach, dwa biurowce zlokalizowane na warszawskiej Woli - EQlibrium i EQ2.

