Burmistrz Barcina (województwo kujawsko-pomorskie) wydał pozytywną decyzję środowiskową dla projektu Kujawy Go4ECOPlanet, polegającego na budowie instalacji wychwytu CO2 w Cementowni Kujawy.

Projekt Kujawy Go4ECOPlanet, który ma na celu wychwycenie 100 proc. emisji CO2 w Cementowni Kujawy, wkracza w kolejny etap. To pierwszy taki projekt w Polsce na skalę przemysłową.

W czerwcu Lafarge (Grupa Holcim) otrzymał decyzję środowiskową oraz podpisał umowę z firmą Protech z Włocławka na przygotowanie projektu budowlanego instalacji do wychwytania CO2.

Dzięki zastosowaniu technologii CCS i wychwytywaniu emisji, w zakładzie będzie produkowany jeden z najbardziej ekologicznych cementów na rynku krajowym i europejskim.

Burmistrz Barcina 13 czerwca 2023 r. wydał pozytywną decyzję środowiskową dla projektu Kujawy Go4ECOPlanet,, po zaopiniowaniu przez właściwe organy ochrony środowiska.

Decyzja potwierdza, że założone rozwiązania projektowe dotyczące budowy i eksploatacji instalacji odpowiadają standardom środowiskowym.

Instalacja wychwytująca CO2 ma być gotowa w 2027 r.

- Kolejny ważny etap we wdrożeniu technologii CCS w Cementowni Kujawy jest za nami. Uzyskanie decyzji jest niezbędne do ubiegania się o pozwolenie na budowę. Planujemy zamknięcie wszelkich formalności potrzebnych do rozpoczęcia budowy do końca pierwszej połowy 2024 r. Uruchomienie instalacji wychwytującej dwutlenek węgla w Cementowni Kujawy przewidujemy w 2027 r. - mówi Jolanta Zdunowska, dyrektor techniczny projektów wychwytywania i składowania CO2 w Lafarge Polska.

W czerwcu Lafarge wybrał również firmę Protech z Włocławka do przygotowania projektu budowlanego instalacji do wychwytywania CO2.

Protech specjalizuje się w realizacji projektów wielobranżowych dla przemysłu. Instalacja do wychwytywania CO2 w Cementowni Kujawy będzie stanowić kompleks obiektów na terenie zakładu.

Dekarbonizacja łańcucha dostaw w budownictwie

Zadaniem wybranej firmy będzie przygotowanie dokumentów niezbędnych do wniosku o pozwolenie na budowę dla instalacji wychwytywania CO2 z gazów wylotowych pieca do wypału klinkieru, jego skraplania i załadunku na wagony oraz infrastruktury towarzyszącej.

Projekt Kujawy Go4ECOPlanet jest krokiem milowym w dekarbonizacji łańcucha budownictwa i daje możliwość replikacji technologii w innych gałęziach przemysłu. Projekt jest dofinansowany z Funduszu Innowacyjnego UE.

Lafarge w Polsce jest częścią globalnej grupy Holcim – zatrudniającej ok. 70 tys. osób w 70 krajach w czterech segmentach: Cement, Beton, Kruszywa oraz Rozwiązania i Produkty.

