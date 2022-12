Ważna inwestycja Decory droższa już o 50 proc.

Jak podał producent podłóg i akcesoriów podłogowych, spółka Decora, powstający zakład podłóg winylowych będzie droższy niż zakładano. To już kolejny wzrost kosztów.

W lutym obecnego roku Decora poinformowała, że jej spółka zależna - AP Plast - ma zgodę na zakup i budowę linii produkcyjnej dla podłóg winylowych. Szacunkowa, ryczałtowa wartość całej inwestycji miała wówczas wynieść netto 38,5 mln zł.

Już na początku czerwca podniosła wartość całej inwestycji do 50 mln zł. Jak okazało się we wtorek, 20 grudnia, to nie koniec. Obecnie rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na zwiększenie ryczałtowej wartości wydatków ponoszonych na inwestycję w podłogi winylowe SPC do kwoty netto 60 mln zł.

Nie podano przyczyn tak znacznego wzrostu kosztów inwestycji. Jednak wydaje się, że przyczyniły się do tego warunki makroekonomiczne. Mogą być nimi zarówno słaba złotówka, rosnący koszt pracy jak i inflacja.

Inwestycja jest finansowana ze środków Decory, która pożyczyła pieniądze AP Plast.

Decora jako jedyny producent w Europie ma w ofercie podłogi i wszystkie niezbędne do nich akcesoria: podkłady, listwy i profile podłogowe pochodzące z własnej, lokalnej produkcji.

Wyroby firmy powstają w dwóch zakładach. Decora zatrudnia ponad 600 osób.







